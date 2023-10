Mabel del Pozo dirigirá la 56 edición de Crónica Najerense

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses, a propuesta de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses, ha tomado por unanimidad la decisión de renovar a Mabel del Pozo

como directora de Crónica Najerense.

Por tanto la actriz y directora riojana Mabel del Pozo será un año más la directora de Crónica Najerense. Su labor al frente del espectáculo comenzó en 2019 siendo la primera mujer en dirigir

'Las Crónicas'.

"Me hace una ilusión tremenda saber que un año más tendré la suerte de volver a Nájera, (volver a casa), a dirigir la Crónica Najerense, que para mí es mucho más que un espectáculo, es una parte fundamental de mi vida y de mi corazón".

Riojana nacida en Logroño, desde muy jovencita practicó teatro a través del grupo 'La Garnacha'.

Estudió filología hispánica en la Universidad de La Rioja y artes escénicas en el Laboratorio de William Layton y en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Más tarde conocería a Fernando

Piernas, con quien se formaría durante más de diez años.

Del Pozo ha participado en obras teatrales como Sfogato, Las Horas Vacías, Doña Rosita La Soltera, El curioso incidente del perro a medianoche, Famélica, Trainspotting o La Máquina de abrazar,

entre otras muchas.

Como directora y dramaturga ha creado, además, espectáculos como Recordis, Calígula debe Morir, y Hace Frío en Moscú.

En el ámbito audiovisual ha trabajado en series como Tú también lo harías, Por H o por B, in From the Cold o White Lines en Netflix, Hit, Acacias 38, Servir y Proteger, Gran Reserva o Edelweiss en

TVE, Antidisturbios en Movistar, Muñecas en Amazon o la serie de televisión Hospital Central.

También ha trabajado en películas como Las Leyes de la Frontera, The Camino, Cerdita, Seis puntos sobre Emma, Dentro del Sistema, Therion o Próxima Estación.

En su amplio palmarés figuran galardones como: el Premio Helen Hayes 2016 a Mejor Actriz protagonista por Yerma, en Washington D.C.; o el Premio a los méritos culturales en La Rioja, Promecal 2021. En 2022 recibió el premio a mejor actriz protagonista en el festival de teatro Garnacha de Haro, por su interpretación de María Callas, en Sfogato.