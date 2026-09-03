Maiso (PP) reconoce "la lucha por La Rioja y los riojanos" de Gonzalo Capellán y asegura que tiene "proyecto de futuro"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, se reúne con la portavoa del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, en el Parlamento de La Rioja - EUROPA PRESS

"Esperamos que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos en infraestructuras, recursos y financiación", ha añadido LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha valorado de forma positiva "la actitud dialogante y moderada" del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, a la vez que ha reconocido su "lucha por La Rioja y los riojanos". Además, ha dicho Maiso, el presidente riojano "ya tiene un proyecto de futuro para seguir conquistando y mejorando nuestra comunidad".

Cristina Maiso ha hecho estas declaraciones tras participar en la reunión que ha mantenido, al igual que el resto de grupos con representación en el Hemiciclo, con el propio presidente en el Parlamento regional tras la celebración del Debate sobre el Estado de la Región.

Como ha explicado en su intervención posterior con los medios de comunicación, con este encuentro se han abordado temas "que no solo responden al proyecto actual que ahora mismo está ejecutando el presidente a través del programa de Buen Gobierno, sino que ya tiene un proyecto para el futuro".

Así las cosas, y tras valorar algunos de los proyectos consolidados como el nuevo plan de infraestructuras deportivas 2027-2031, el plan de infraestructuras educativas 2027, el refuerzo a la sanidad o el plan del Español, entre otros, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular también ha abordado otros proyectos "necesarios" que el presidente riojano "pedirá firmemente con la lealtad que le caracteriza a todas las administraciones, por supuesto también a la del Gobierno de España".

Entre ellos se encuentran el impulso de las infraestructuras, en este caso aeroportuarias, "con la petición que nosotros (el PP) también pedimos de la 'OSP' para el aeropuerto de Agoncillo o la bajada de las tasas aeroportuarias" así como en la reivindicación de las mejoras ferroviarias o la incorporación de los trenes S-107 "que son los que se necesitan para nuestra tierra".

También ve importante "que cuando se vaya a liberalizar la AP-68, tengamos, o al menos estén incursadas, todas las entradas y salidas que permitan permeabilizar nuestra región para con esta nueva infraestructura".

Desde el PP también se han mostrado a favor de que "el Gobierno de España colabore con un elemento que está en nuestro Estatuto de Autonomía, el Artículo 46, que compensa ese efecto frontera que tenemos en La Rioja". Por lo tanto considera "fundamental" que el Gobierno de España colabore "para contribuir a las infraestructuras educativas que nos parecen cruciales".

"Esperamos -ha concluido Maiso- que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos en infraestructuras, recursos y financiación que los riojanos nos merecemos porque esta tierra tiene que ser igual, ni más ni menos, pero igual que el resto de comunidades autónomas".