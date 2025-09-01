Maiso(PP): "Apoyamos las medidas anunciadas por el presidente y humildemente seguiremos trabajando"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, con la portavoz 'popular' Cristina Maiso - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha apoyado hoy las medidas "que ha anunciado esta mañana el presidente", Gonzalo Capellán, y ha anunciado que "humildemente" seguirán "trabajando para los riojanos".

Maiso, en rueda de prensa tras el encuentro con el que ha cerrado la ronda de contactos que ha realizado hoy el presidente riojano con los grupos parlamentarios ha agradecido a Capellán su disposición a "escuchar".

Es algo, ha dicho, que "se encuadra en una forma de entender la política con transparencia y rigor". "Hoy se ha dado muestra de un dialogo fructífero, haciendo partícipe al resto de grupos", ha destacado.

Ha señalado cómo se inicia un "curso político en el que La Rioja tiene una hoja de ruta clara para afrontar los retos de región" y ha ofrecido a Capellán su "apoyo para que siga defendiendo los intereses" de la comunidad.

La portavoz también ha querido destacar durante su comparecencia ante los medios posterior al encuentro con el presidente Capellán "el compromiso del Ejecutivo regional para la permanente mejora en materia sanitaria y su apuesta por avanzar en ámbitos claves para la sociedad como es la salud mental".

Desde el Partido Popular, ha dicho, seguirán defendiendo los "legítimos intereses" de los riojanos "en aspectos claves como la financiación autonómica, sin privilegios de unos territorios sobre otros, o en materia de infraestructuras, donde es preciso que se compense, con medidas concretas como las que plantea el presidente, un déficit que lastra la competitividad de esta región".