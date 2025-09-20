Manel Fuentes and The Spring's Team actuará el 31 de octubre en Riojafórum a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja - PROYECTO HOMBRE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Manel Fuentes and The Spring's Team, la banda tributo a Bruce Springsteen liderada por el periodista, músico y humorista, actuará a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja el 31 de octubre, a las 20,30 horas, en Riojafórum.

El propio artista ha presentado este lunes el evento, acompañado por Roberto Iturriaga, director general de Cultura del Gobierno de La Rioja; Félix Revuelta, presidente de Naturhouse Health, S. A.; y David García y Eugenio de la Riva, director y patrono de Proyecto Hombre La Rioja, respectivamente.

En la rueda de prensa, Roberto Iturriaga ha destacado la gran labor de Proyecto Hombre La Rioja "ayudando a tantísimas familias desde 1990" y ha señalado que para el Gobierno de La Rioja poder "trabajar por la cultura en región y que, además, sea con un carácter benéfico para una causa como ésta" supone una doble satisfacción.

"El 31 de octubre habrá cultura, habrá música y, sobre todo, habrá muchísima generosidad", ha afirmado el director general de Cultura.

El presidente de Naturhouse Health S. A, empresa patrocinadora del evento, ha revelado que su compromiso en la lucha contra las drogas data de hace décadas, cuando comenzó a colaborar en las iniciativas de Luis del Olmo.

"Lucho contra las adicciones en muchos lugares y desde diferentes ámbitos, de manera destacada a través del deporte. La ciudad deportiva que hemos creado en Logroño se basa en la educación deportiva y Proyecto Hombre acude allí periódicamente para formar a los niños con el objetivo de que no caigan en una adicción", ha contado Félix Revuelta.

Por su parte, Manel Fuentes ha expresado su alegría por poder colaborar con Proyecto Hombre La Rioja y traer su espectáculo a la ciudad natal de su padre.

"Puede parecer que las adicciones ya han pasado, pero no es así, es un problema que sigue presente en muchas familias y esta entidad lucha contra ellas. Esta misión y el hecho de estar en la tierra de mi padre me han llevado a romper una norma que tenía con mi faceta musical: darle visibilidad con mi cara, con esta cara que suena, para ponerme al servicio de Proyecto Hombre La Rioja", ha confesado el periodista.

En sus palabras, "esta actividad nos funciona estupendamente bien desde hace más de 20 años, pero siempre la he querido desvincular de mi popularidad personal por no mezclar".

"En este caso, la iniciativa y el fin de la recaudación es tan importante que me he sentido con la obligación, y también con el placer, de estar aquí presente, con buenos amigos, defendiendo este Proyecto", ha añadido.

Por todo ello, el artista ha animado a todos los riojanos a asistir: "Damos muchos conciertos a lo largo del año, pero aquí venimos a darlo todo porque venimos desde el corazón".

Asimismo, David García ha expresado su agradecimiento a Manel Fuentes por la gran disposición mostrada para hacer realidad este concierto solidario.

"Ha tenido un gesto de generosidad que valoramos profundamente, al igual que el apoyo insustituible de Félix Revuelta, quien nos respalda de diversas maneras desde hace más de una década", ha destacado el director de Proyecto Hombre La Rioja.

Ha agradecido, además, "la colaboración del Gobierno de La Rioja, que cada día nos apoya más, y al patrocinio de Naturhouse, con este evento podremos sensibilizar a la sociedad sobre el grave problema que suponen las adicciones para muchas personas y familias, además de recaudar fondos destinados a financiar programas de tratamiento y rehabilitación, así como iniciativas de apoyo al entorno sociofamiliar".

TRIBUTO A BRUCE SPRINGSTEEN

Las entradas para el concierto de Manel Fuentes and The Spring's Team en Riojaforum ya se pueden adquirir en www.entradas.com, www.riojaforum.com y las taquillas del palacio de congresos.

Desde hace más de dos décadas, la banda se sube a los escenarios con un sentido homenaje al mítico cantante estadounidense.

El popular presentador, acompañado por ocho músicos profesionales, ofrece un espectáculo enérgico y emotivo que busca transmitir la esencia de los conciertos del "Boss" de New Jersey.

Durante más de dos horas de espectáculo, el grupo interpreta los grandes éxitos de Springsteen, incluyendo los temas imprescindibles para cualquier amante de su música.