Manzanos afirma que las medidas en materia vitivinícola "cumplen con lo que le ha solicitado el sector"

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LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha afirmado que, en materia vitivinícola "este Gobierno lo que está haciendo es cumplir con lo que le ha solicitado el sector; algo que vamos a seguir haciéndolo con esta cuestión -la cosecha en verde- y con todas las que nos soliciten".

Manzanos ha respondido de este modo a una pregunta planteada por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, sobre cuál es la razón por la que el Gobierno de La Rioja ha decidido vincular las ayudas de la cosecha en verde a un posible futuro arranque de viñedo.

La máxima responsable de la agricultura riojana ha afirmado que "el vínculo al que hace referencia la pregunta no es un vínculo obligatorio, sino que es un vínculo opcional para los viticultores riojanos", y que la razón "viene fundamentada principalmente en la reciente publicación de las modificaciones de los reglamentos europeos, que así lo contemplan y permiten".

Orradre, por su parte, ha recordado que "el año pasado el precio por hectárea que podían recibir los agricultores beneficiarios de las ayudas a la cosecha en verde eran de 3.800 euros, mientras que en esta campaña, el precio por hectárea se reduce sustancialmente".

Ello, ha añadido, "estaría frenando aparentemente a los agricultores o desanimándoles a la hora de solicitar esas ayudas, aunque lo cierto es que el plazo está abierto hasta el próximo 23 de abril". "Por si esto fuera poco para desanimar a los agricultores, se le ha ocurrido -en alusión a Manzanos- la brillante idea de vincular esas potenciales, esas posibles ayudas a un potencial, futurible, hipotético arranque de viñedo en el futuro".

La diputada socialista ha señalado que "ahora se le ha ocurrido que era buena idea primar con 15 puntos adicionales en las condiciones y preferencias para el acceso a las ayudas en la cosecha en verde a aquellos agricultores que se comprometan a arrancar viñedo en el futuro".

"Hay que ser prudentes y no estamos para anunciar o para ocurrencias disparatadas", ha reseñado, para pedirle, a continuación, que "sean responsables", porque "todos sabemos que las ayudas a la cosecha en verde no son infinitas y que en algún momento se tendrán que cambiar por otra cosa o se tendrán que dejar de dar".

Por su parte, la consejera de Agricultura ha insistido en que "todavía no ha comprendido cuál es la manera de hacer política de este Gobierno, porque nosotros estamos por el diálogo, por el consenso, por la cercanía al sector y cualquier decisión que se tome a futuro respecto a cómo implementar las ayudas, como pueden ser esas del arranque, pues serán las consensuadas y las solicitadas por el propio sector".

Manzanos ha apuntado que "la coyuntura actual es que el Ministerio, por sí solo, sin consultar a nadie, tomó la decisión de que para la cosecha en verde 2026 solo se iban a disponer los sobrantes ya regionalizados de las comunidades autónomas; es decir, esos 15,9 millones de euros a todas las luces insuficientes".

"Es más, no nos ha querido hacer caso ni escuchar cuando le hemos dicho que los 8,9 millones de euros que habían sobrado de la medida de promoción a terceros países bien podrían nutrir a estos escasos fondos", ha apostillado, para, a continuación, apuntar que "es otro nuevo ataque, otro nuevo castigo del Gobierno de España hacia los viticultores riojanos".

Ante ello, Manzanos ha indicado que "en el contexto de reducción, nosotros hemos diseñado esta convocatoria y lo hemos hecho atendiendo a lo que nos ha pedido el sector, que nos pidió que diésemos prioridad absoluta a los viticultores profesionales, algo que así hemos hecho".

ARRANQUE DE VIÑEDO

A continuación, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, ha preguntado a Manzanos sobre si considera el Gobierno de La Rioja que la introducción de incentivos al arranque de viñedo es coherente con su línea de defensa del sector vitivinícola. La consejera le ha señalado que "para comprenderlo, hace falta tener un conocimiento más amplio del que va por el populismo".

En la réplica, Alacid le ha acusado de "mentir una vez, porque ya en noviembre de 2023 le interpelé sobre la posibilidad de la subvención del arranque voluntario subvencionado, y contestó que no era necesario y no lo pedía el sector".

Le ha indicado que "lo ha rechazado aquí en innumerables ocasiones, ahora parece que lo impulsan; y lo hacen además cuando esa medida ha sido solicitada de forma reiterada por todo el sector". "Incluso cuando yo le interpelé en el año 23 de noviembre, ya lo había hablado muchas voces representativas del sector", ha añadido.

El diputado regional de Vox le ha preguntado, para finalizar, por el "cambio desde noviembre hasta ahora, para que el Gobierno pase de rechazar el arranque voluntario subvencionado, a vincularlo ahora a unas determinadas ayudas".

En su intervención, Manzanos le ha señalado a Alacid que "vive en un universo totalmente paralelo", porque "en 2023 lo que el sector pedía de forma constante era la destilación; en 2024 o 2025 lo que nos pedían era la cosecha en verde; y ahora, en el 2026, es cuando ya la parte que tiene que ver con los arranques se podrán implementar".

La consejera ha indicado que "para poder tomar medidas relacionadas con el arranque es necesario tener la autorización de la Comisión Europea".

Para concluir, Manzanos le ha señalado que "populismo es quitarse los tirantes y la corbata y la americana, ponerse una capa, intentar parecer ser superhéroe para, en total, no servir de nada".