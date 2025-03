Manzanos dice que los posibles aranceles de Trump al vino "son inaceptables" pero "hay que actuar con prudencia"

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha afirmado que los posibles aranceles del 200 por ciento de Estados Unidos a vinos, espumosos y licores, que lógicamente afectaría al vino de Rioja, "son inaceptables" pero, también, ha indicado que "hay que actuar con prudencia".

Ha señalado que "es inaceptable porque genera incertidumbre tanto a nivel geopolítico como a nuestras empresas, y a la economía". No obstante, ha indicado que "un Gobierno responsable; un Gobierno serio, ante anuncios, ante ideas, ante deseos, ante intenciones, cuando no hay nada en firme; debe actuar con prudencia y respetar esas negociaciones que las administraciones competentes están realizando en estos momentos".

Manzanos ha respondido de este modo a una pregunta planteada por la portavoz adjunta del PSOE, Sara Orradre, acerca de las medidas adicionales tiene previsto tomar el Gobierno de La Rioja en apoyo al sector vitivinícola riojano después de conocer el anuncio realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con la posible imposición de aranceles del 200 por ciento a vinos, espumosos y licores".

La diputada del PSOE ha señalado, que en el pleno anterior, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, "se escabulló literalmente en su respuesta y prácticamente vino a restarle importancia a un asunto que adquirió ese mismo día un grado más porque prácticamente minutos después de escuchar al presidente en este mismo estrado se anunciaba esa amenaza, esa posible imposición de aranceles del 200% a vinos espumosos y licores" por parte de Estados Unidos.

Orradre ha apuntado que "la guerra arancelaria emprendida por el mandatario estadounidense nos viene sobresaltando un día si y otro también con nuevas y preocupantes noticias sobre la deriva económica que puede estar adquiriendo el contexto internacional", para recordar que "hoy mismo hemos conocido su intención de imponer aranceles del 25 por ciento a todos aquellos vehículos que no se fabriquen en Estados Unidos".

No obstante, en relación a los aranceles al vino y licores que "no sabemos si se terminará ejecutando o no, pero podría suponer la desaparición, de facto, del vino de Rioja del mercado estadounidense". Ante ello, ha mostrado su preocupación porque "no cuenten con la necesaria planificación, no se anticipen a los acontecimientos y no tengan un plan estratégico para dar respuesta a esta situación".

Por ello, Orradre les ha exigido que "no fíen todo a la providencia y que colaboren, que demuestren lealtad con el gobierno de España" con este asunto para realizar "las necesarias acciones de defensa que requiere el sector vitivinícola riojano".

Manzanos, por su parte, en la réplica, ha recordado que "dada la importancia que tiene el sector vitivinícola para La Rioja, el asunto de los aranceles y sus posibles consecuencias nos ocupa y nos preocupa, como no puede ser de otra manera". Ante ello, le ha asegurado que "la lealtad con esas administraciones competentes que están trabajando en este momento es firme, es firme y es más, se la hemos trasladado, al menos esta consejera, personalmente al ministro de Agricultura".

Un apoyo que "extendemos al ministro de Industria y Comercio; al Consejo de la Unión Europea; al Parlamento y a la Comisión Europea, así como a la Organización Mundial del Comercio", además de "a todos aquellos organismos que en estos momentos están trabajando y defendiendo los intereses de nuestro sector".

De aprobarse, finalmente, la consejera ha manifestado que "lo haremos caso a caso y estudiaremos todo lo que haga falta" con "ayudas para la internacionalización; programas para diversificar esos mercados; mejoraremos todo lo que tiene que ver con la promoción en terceros países; y estudiaremos las posibilidades de implementar ayudas, de implementar avales, de dar líneas de financiación".

Para concluir, Manzanos ha indicado que "todo se verá, todo se tratará y, como es sello y como es costumbre en este Gobierno, de la mano del sector, nos sentaremos con ellos, dialogaremos, acordaremos y pondremos caso a caso las soluciones que, en el momento y según la dimensión, sean necesarias".