Manzanos dice que trabajan para contar "con una plantilla de lucha contra los incendios profesional y consolidada"

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha afirmado que "trabajamos porque queremos tener una plantilla de personal de lucha contra incendios forestales que sea profesional, que sea formada y que sea consolidada".

De este modo, ha contestado la consejera a una pregunta planteada por el diputado del PSOE, Jesús María García, "sobre cuál es la razón por la que el Gobierno de La Rioja no tiene cubiertas todas las plazas del personal a su cargo responsable de la extinción de incendios forestales".

El parlamentario socialista ha indicado que "es sorprendente que con la que está cayendo con los incendios, el Gobierno de La Rioja no tenga cubiertas todas las plazas del personal existente a su disposición pública para luchar contra los incendios".

En su respuesta, la consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha señalado que "dentro de la extinción de incendios, los bomberos forestales son una parte de un dispositivo muy amplio, como son los brigadistas, los telecos, conductores o vigilantes de las torretas".

No obstante, ha apuntado que "tuvimos un proceso de estabilización de 22 plazas de bomberos forestales para fijos discontinuos", si bien "la mayoría de ellos renunciaron a firmar el contrato, por lo que tiramos de lista de espera y con la lista de espera no llegó, y por eso hay alguna vacante de bomberos forestales sin cubrir".

García, en su intervención, ha recordado que el pasado 21 de agosto, CCOO hizo pública una nota de prensa en la que decían que "había una merma del 20 por ciento del dispositivo" de bomberos forestales. Después, el 29 de agosto, UGT señaló que "el 10 por ciento de la plantilla de los agentes forestales del Gobierno de La Rioja también está sin cubrir".

Con ello, ha lamentado que "los dos cuerpos más importantes a la hora de extinguir un incendio están denunciando una merma del 20% y del 10% de sus plantillas".

La consejera de Medio Ambiente, en su dúplica, ha apuntado que el PSOE "no ha hecho ninguna alegación al plan general frente a incendios forestales que está a su disposición desde noviembre", algo por lo que "me extraña su actual preocupación".

A continuación, ha recordado que en marzo de 2025, el Boletín Oficial de La Rioja "publicó la lista de estabilización de 22 plazas de bomberos forestales, de retenes forestales, para hacer los fijos discontinuos". "En junio, cuando fueron a firmar los contratos, varios de ellos, 12 concretamente, renunciaron a la plaza, por lo que tiramos de lista de espera, si bien está se agotó y no pudimos completar más que los retenes", ha añadido

De hecho, ha afirmado que "nuestra intención era tener retenes de 8 operarios más un encargado, y al final pudimos completar todos nuestros retenes con 7 operarios y un encargado", mientras que el segundo retén de Cornago "se quedó con 6 operarios y un encargado".

En este punto, Manzanos ha señalado que "no tiramos de listas del INEM, y no lo hicimos porque los propios trabajadores, los propios encargados de estos retenes, nos dicen que prefieren trabajar con una persona menos que tenerse que encargar de una persona que no está formada y que no conocen".

No obstante, ha asegurado que "eso no significa que no continuemos trabajando" y "actualmente, a día de hoy, tenemos ya 4 retenes con 8 personas fijas y el resto los tenemos con 7 retenes fijas", para añadir que "en otoño preveemos tener 2 retenes más con 8 personas fijas. Y además van a tomar su plaza, van a tomar posesión 4 nuevos oficiales de primera en San Román, en Ortigosa, en San Millán y en Torrecilla".

"PROFESIONALIDAD Y ESFUERZO"

Posteriormente, Manzanos ha respondido a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, por parte de su diputada Begoña Martínez Arregui, sobre la valoración del Gobierno de la actuación de los dispositivos de la lucha contra los incendios durante este verano.

La consejera a pesar de situación desfavorable en la que hemos estado, "ningún incendio ha sido especialmente grave", ya que "todos se han controlado con relativa rapidez, no ha habido afecciones a zonas urbanas y, lo que es más importante, no hemos sufrido ninguna pérdida personal".

Por ello, ha puesto sobre la mesa "el esfuerzo y la profesionalidad, la dedicación y el trabajo que han realizado todo el dispositivo de lucha contra incendios forestales que disponemos aquí en La Rioja". Además, ha destacado "la buena planificación que realizan nuestros ingenieros forestales, así como la prevención de haber realizado desbroces, de haber realizado aclareos, de haber hecho cortafuegos".

Además, ha asegurado que "en La Rioja la inmensa mayoría de las zonas forestales están en montes de utilidad pública, montes de utilidad pública en los que hemos reforzado los trabajos", a lo que ha añadido que "tenemos un buen sistema de vigilancia".

Martínez Arregui, por su parte, ha expresado "su solidaridad" a las familias de las víctimas mortales por los incendios, así como a los afectados por los fuegos. Además, ha indicado que "lo que creo es que desde luego lo que no aporta nada, por ser suaves, es utilizar cualquier circunstancia, por dolorosa, por trágica que sea, en beneficio político".