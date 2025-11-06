Manzanos visita a las 7 empresas agroalimentarias ecológicas riojanas que participan en la feria BioCultura en Madrid - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha visitado este jueves, 6 de noviembre, junto al presidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), Javier Allo, a las siete empresas riojanas que participan en la 41.ª edición de BioCultura, la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante de España.

CPAER organiza la participación agrupada de los operadores en esta acción promocional que acercará a profesionales del sector y consumidores interesados en productos sostenibles una muestra de la diversidad y calidad de los alimentos ecológicos riojanos hasta el próximo 9 de noviembre en IFEMA Madrid.

Los operadores riojanos presentes en BioCultura bajo el lema 'Cuidamos nuestra tierra. Cuidamos de ti' y la coordinación de CPAER son: Bodegas Castillo de Mendoza, Almazara Riojana, Conservas Virto, Embutidos Luis Gil, Lurreko Aromáticas, Nueces Ángel y Aceite ISUL

La consejera Manzanos, que ha estado acompañada en la visita por la Directora General de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha resaltado la apuesta del Gobierno de La Rioja para consolidar un modelo agroalimentario sostenible y de calidad y avanzar en la transición hacia una agricultura regenerativa. En este sentido, ha precisado, "durante los dos últimos años se ha incrementado en más de un 50% el importe del convenio de colaboración con CPAER, que alcanzará los 275.000 euros en 2026".

A través de este acuerdo, se apoya las labores de representación, defensa, garantía, investigación, desarrollo de mercados, marketing y promoción de la agricultura ecológica, los productos y operadores de La Rioja. Además, el Consejo se ocupa de la gestión, control y certificación de la producción ecológica

BioCultura acoge en esta edición más de 500 expositores, que mostrarán más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica, y espera recibir 50.000 visitantes durante los cuatro días de celebración. De forma paralela a la exposición, se han programado más de 300 actividades.