Maratón Logroño volverá a batir todos los récords este domingo, con más de 3.000 participantes en sus tres modalidades

Maratón Logroño volverá a batir todos los récords el próximo domingo - FERRER

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 4 de octubre, nuevamente a las 9 horas, se dará la salida por las calles de Logroño a la prueba reina del atletismo, de carácter internacional, con inicio y meta en el Paseo de El Espolón de la capital riojana.

Al mismo tiempo se disputarán, como es habitual, las distancias de Maratón, Media Maratón y 10K para dar cabida a todo tipo de corredores que quieran disfrutar de la ciudad haciendo lo que más les gusta, desde los más profesionales y aficionados hasta los corredores más populares.

Por primera vez en la ciudad de Logroño, más de 3.000 inscritos batirán, un año más, el récord histórico de inscripciones.

Otra edición más, el número de deportistas que correrá la modalidad de Maratón alcanzará el millar, lo que supone un nuevo hito histórico en la ciudad de Logroño quien será testigo, nuevamente, de una numerosa participación en la prueba reina del atletismo.

Las inscripciones a las tres modalidades se cerraron la primera semana de septiembre una vez que se superaron, con creces, todos los objetivos marcados por la organización.

Asimismo, la organización, al igual que en ediciones anteriores, ha recordado que el circuito está diseñado para convivir con el tráfico de la ciudad, no viéndose afectadas las principales salidas y entradas de la ciudad y afectando mínimamente al discurrir de un domingo en Logroño.

De la misma forma, se ha animado a todos los ciudadanos y visitantes a disfrutar de una mañana de deporte pudiendo ser partícipes de un evento único, de categoría internacional, como es un maratón.

Toda la información de la carrera, novedades, recorrido, reglamento, premios, fotos posteriores... puede consultarse en la web del evento: www.maratonlogrono.es

La salida de la carrera (Maratón y Media Maratón) será a las 9 horas, desde el Paseo del Espolón de Logroño, donde también estará la meta. La salida del 10K se realizará, como viene siendo habitual, a las 9 horas tambiénm en la rotonda situada entre Avenida de Lobete y Obispo Fidel García. El tiempo límite para la prueba será de 5 horas (Maratón), 2 horas y 30 minutos (Media Maratón) y 1 hora y media (10K).

ESPACIO "LA MARATÓN"

La Maratón Internacional Ciudad de Logroño no se vivirá solo el domingo, el viernes, 2 de octubre, por la tarde y el sábado, 3 de octubre, todo el día, los corredores, acompañantes y aficionados podrán pasar un buen rato rodeados de deporte en el espacio "La Maratón", en las instalaciones de Ferrer Sport, en la C/ Siete Infantes de Lara, 19.

El sábado, 3 de octubre, tendrá sabor a Maratón y comenzará con un pequeño entrenamiento abierto a todo el público, a las 9,30 horas en Ferrer Sport, de 5km por el parque de La Grajera con Miguel Ferrer (@eldeporteyyo) y un posterior desayuno con todos los participantes.

MINIMARATÓN SOLIDARIA A BENEFICIO DE CRUZ ROJA

El sábado 3 de octubre de 2025 a las 12 horas se celebrará, en el Parque San Adrián de la capital, la tradicional Mini-Maratón solidaria cuya recaudación irá destinada íntegramente para Cruz Roja y en la que podrán participar los más pequeños, siendo el preámbulo de la XII Maratón Internacional Ciudad de Logroño.

Una carrera infantil organizada en colaboración con Cruz Roja La Rioja en la que podrán participar todos los niños y niñas nacidos entre los años 2015 y 2021 (los niños de hasta cinco años podrán ir acompañados por un adulto).

Las cuyas inscripciones se pueden realizar en www.maratonlogrono.es y el mismo sábado, día 3 de octubre, antes de la celebración de la carrera.