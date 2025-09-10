En marcha el dispositivo para personas temporeras, que ofrece 150 camas en el Polideportivo Titín III de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, han visitado esta tarde el dispositivo especial de acogida a personas temporeras para la campaña de la vendimia, que hoy entra en funcionamiento en el Polideportivo Titín III y su entorno para ofrecer una mejor atención y servicio a estos trabajadores.

Con una duración estimada de un mes, el dispositivo de temporeros es un servicio de carácter subsidiario del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja para atender las necesidades básicas de todas las personas que acuden a trabajar a la vendimia y que requieren estos servicios.

El Ayuntamiento trabaja para atender a esas personas en todas sus necesidades de la forma más digna posible.

El objetivo es prestar los mejores servicios a las personas temporeras sin recursos que acudan a Logroño en busca de empleo para la recogida de la uva, con la supervisión y control de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El dispositivo habilitado ofrece un total de 150 camas en el Polideportivo Municipal Titín III con servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención (desayuno, cena y almuerzo), wifi, recarga de móvil y se dará también servicio de acogida todos los días desde las 18,30 horas a las 7,00 horas.

Este año cuentan, además, con mayor intimidad y seguridad, de forma que la zona de taquillas para guardar sus enseres personales se va a ubicar en el recinto interior y también se va a mejorar la localización de la zona habilitada para tender la ropa.

En el dispositivo trabaja de lunes a domingo el personal de la empresa que gestiona el servicio, personal del Ayuntamiento y voluntarios de Cruz Roja para cubrir adecuadamente todo el horario de apertura y llevar a cabo la limpieza diaria de las instalaciones, además de la reposición de la ropa de cama utilizada, sábanas y mantas.