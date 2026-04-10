'Marcú' Presenta 'El Destino', Su Nuevo Single Cargado De Emoción Y Sensibilidad - MARCÚ

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'Marcú' saca este viernes su tercer adelanto, "El Destino", una canción sobre una historia de amor que nunca llega a pasar. Habla de dos personas que parecen hechas para encontrarse, pero que al final nunca coinciden por culpa del tiempo, la vida o el azar. Dos corazones que se buscan sin saberlo, que se sienten sin llegar a tocarse y que tienen una conexión imposible de romper.

El proyecto de 'Marcú' sigue creciendo con cada lanzamiento, consolidando una propuesta sólida dentro del panorama musical actual riojano. Con una evolución constante, tanto a nivel artístico como en la producción de sus temas los calagurritanos apuestan por un sonido cada vez más cuidado.

La canción ha sido producida por Guillermo Mutiloa y Eñaut Gaztañaga, productores con los que han trabajo previamente en sus anteriores trabajos, como su primer EP 'Vértices'. 'El Destino' será el último adelanto antes de su próximo disco, que verá la luz muy pronto.