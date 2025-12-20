La Marea Blanca advierte a Capellán de que "acabamos el año con menos sanidad pública y más conciertos"

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Marea Blanca ha advertido al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, de que "acabamos el año con menos sanidad pública y más conciertos con la privada".

En nota de prensa, ha criticado a Capellán que su "gestión sanitaria riojana no está resolviendo los problemas". "Es más", ha dicho "constatamos que los complica".

Así, ha relatado: "Vamos a terminar el año con más días de espera en los centros de salud y en la atención hospitalaria, sigue habiendo pacientes que sufren importantes demoras en los informes de sus pruebas radiológicas, los servicios de urgencia están con mucha frecuencia saturados y su gobierno es incapaz de revertir la situación".

"Contratar con clínicas privadas como mantra para resolver los problemas no está teniendo ningún efecto", ha espetado.

Para la Marea Blanca, el Gobierno riojano "no es capaz de gestionar los impuestos de los riojanos invirtiendo en los servicios públicos, prefiere mirar para otro lado y seguir engordando las cuentas de los consejos de administración privados".

Ha señalado cómo "continúan las largas esperas en la unidad del dolor y para las intervenciones quirúrgicas, la salud mental se parchea al margen del servicio público y el plazo de 48 horas recomendado por la OMS para la atención en los centros de salud sigue brillando por su ausencia".

PRESUPUESTOS PARA EL 2026

A su juicio, "para comenzar a resolver esta situación, debería reconocer que el presupuesto para 2026 no es adecuado para acometer las soluciones necesarias y que sería conveniente tener en cuenta las enmiendas que en esta línea se plantean".

Ha considerado que "debería renunciar a la colaboración con la empresa privada y centrar los esfuerzos en reforzar la sanidad pública".

"El ejemplo de lo sucedido en el hospital de Torrejón de Ardoz nos alerta una vez más sobre lo que ocurre cuando se deja el cuidado de la salud de todos en manos privadas", ha dicho.

Para la Marea Blanca, "ha quedado demostrado públicamente que la gestión privada abarata costes recortando en personal y en recursos materiales y considera a los pacientes como potenciales clientes".