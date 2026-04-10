María Martín entrega los premios del concurso escolar de dibujo 'Por la igualdad', que ha reunido 351 trabajos

Entrega los premios del concurso escolar de dibujo 'Por la igualdad' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha entregado este viernes, día 10, los galardones del concurso escolar de dibujo 'Por la igualdad', que en esta edición se ha desarrollado bajo el lema 'Mujeres transformando el mundo', un homenaje y agradecimiento a aquellas mujeres, algunas de ellas riojanas, que han conseguido marcar hitos en diversos campos del conocimiento, han contribuido al progreso y desarrollo de nuestra sociedad y que, por su tesón, valentía y resiliencia, han cambiado la historia pese a las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse por el hecho de ser mujeres, visibilizando y reconociendo a tantas mujeres pioneras, de ayer y de hoy.

María Martín, quien ha estado acompañada por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, y la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha destacado la implicación del alumnado riojano en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En esta edición se han presentado un total de 351 dibujos, distribuidos en cuatro categorías educativas, lo que refleja la consolidación de este certamen como una herramienta de sensibilización entre los más jóvenes.

A través de sus obras, los escolares han plasmado su visión sobre el papel de las mujeres en la sociedad, la eliminación de estereotipos y la importancia del respeto y la igualdad. Durante el acto, la consejera ha subrayado que 'la alta participación en este concurso demuestra que la igualdad es un valor que las nuevas generaciones están interiorizando desde edades tempranas, algo fundamental para avanzar como sociedad'. Asimismo, ha añadido que "desde el Gobierno de La Rioja trabajamos de manera transversal para impulsar políticas de igualdad reales y efectivas, en las que la educación y la sensibilización son pilares clave".

En este sentido, Martín ha resaltado que iniciativas como este concurso se enmarcan en una estrategia más amplia del Ejecutivo regional para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente a través de acciones educativas, de sensibilización y de reconocimiento del papel de las mujeres en la historia y en la actualidad.

RELACIÓN DE PREMIADOS

En la categoría de 1o y 2o de Primaria han sido premiados Adrián Somovilla, de 9 años, del colegio La Enseñanza (Logroño), por su obra 'María de la O'; María Oria Aliende, de 8 años, del centro San Felices de Bilibio (Haro), por 'Comandante Muñoz'; y Diego Zapiola Campeny, de 8 años, del colegio Villa Patro (Lardero), por 'La chica de los monos'.

Asimismo, en la categoría ACNEE ha sido reconocido Issam Tovil, de 8 años, del CEIP Caballero de la Rosa (Logroño), por su trabajo 'Iris Alicia Bermejo'. En 3o y 4o de Primaria, los galardones han recaído en Thalía Sarramián Oliván, de 8 años, del colegio La Enseñanza (Logroño), por 'Margarita Salas'; Vera Sobrón Díaz, de 8 años, del centro El Rincón del Arte (Baños de Río Tobía), por 'La princesa del pueblo'; y María Leo Grandival, de 9 años, del colegio Nuestra Señora de la Vega (Haro), por 'Isabel Zendal, lucha contra la viruela'.

En la categoría de 5o y 6o de Primaria, han sido premiados Isabel Romano, de 11 años, del colegio Agustinas (Logroño), por 'Mujeres en acción por una igualdad mejor'; Cayetana Campo Jadraque, de 10 años, del centro El Rincón del Arte (Baños de Río Tobía), por 'Una mujer en el espacio'; y Martín Garza Díaz, de 11 años, del colegio Cervantes (Fuenmayor), por 'Soy inquebrantable, soy mujer'.

Por último, en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), han resultado premiados Stephenie Cyrus Muñiz Viera, de 16 años, del IES Escultor Daniel (Logroño), por 'Se puede ser bella e inteligente'; Leyre Ruiz Gómez, de 15 años, del colegio Maristas (Logroño), por '81 Marianas Pineda'; y Ekaitz García Jiménez, de 12 años, del IES Tomás y Valiente (Fuenmayor), por 'No te rindas'.

En la categoría ACNEE, ha sido reconocido Iker Tejerina Arango, de 15 años, del colegio Escolapias Sotillo (Logroño), por 'La grande promesa 'Adriana Díaz''.

Los trabajos premiados han sido seleccionados por su calidad artística y por el mensaje transmitido en torno a la igualdad y el reconocimiento del papel de las mujeres. Como reconocimiento, los galardonados han recibido premios canjeables en librerías, una medida con la que se busca, además, fomentar el hábito de la lectura y apoyar al comercio local.

Los premios oscilan entre los 150 euros para los primeros premios, 120 euros para los segundos, 90 euros para los terceros y 150 euros para la categoría ACNEE, sumando cerca de 2.000 euros en total. 'Queremos que estos premios no solo reconozcan el talento del alumnado, sino que también contribuyan a su desarrollo educativo y refuercen valores fundamentales como la igualdad y el respeto', ha concluido Martín. El Gobierno de La Rioja reafirma así su compromiso con la promoción de la igualdad y la educación en valores, impulsando políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades, la visibilización del talento femenino y la sensibilización desde edades tempranas como base para una sociedad más inclusiva.