María Martín: "No tenemos problema en explicar las veces que haga falta los pasos para integrar Hospital de Calahorra

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

"No tenemos problema en volver a explicar todas las veces que haga falta todos los pasos que se han ido danto en aras del cumplimiento de la ley de integración del Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud".

Así lo ha asegurado este lunes la consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, a la pregunta de los medios de comunicación sobre la previsión de la convocatoria de una reunión con la Plataforma SOS Hospital de Calahorra.

"Creo que les convocaban hoy, no sé exactamente la fecha, pero ya nos comprometimos a que esta semana iba a haber una reunión entre la dirección del Servicio Riojano de Salud y la plataforma", ha avanzadoa la consejera.

En este sentido, Martín ha querido puntualizar "que conste que con los miembros de la plataforma a nivel individual, porque no sabíamos quiénes eran, se ha hablado y tienen información, pero no obstante como plataforma entendimos que por primera vez sabíamos quiénes eran y les ofrecimos esa reunión".

"No tenemos ningún problema en volver a explicar las veces que haga falta todos los pasos que se han ido dando en aras del cumplimiento de la ley de integración del Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud y en aras de toda la normativa que hay que cumplir cuando se está en un servicio público sanitario", ha insistido la consejera.

Martín ha señalado, para concluir, que "dijimos que era esta semana y me consta que les convocaban hoy lunes, no puedo asegurar el día y la hora porque no lo sé, se iban a convocar desde las direcciones".