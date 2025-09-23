LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Octubre Corto ha anunciado que la actriz Maribel Verdú será galardonada con el Premio Rafael Azcona 2025, un reconocimiento que el certamen concede anualmente para celebrar el cine 'Azconiano'.

La entrega del premio tendrá lugar el sábado 18 de octubre de 2025 a las 19:00 horas con entrada gratuita en una ceremonia en el Teatro Cervantes de Arnedo.

Tendrá como preámbulo una sobremesa redonda con Maribel Verdú a la que acompañarán Aura Garrido, Luis Alegre y Bernardo Sánchez (a falta de alguna confirmación más), "donde el público podrá rendir homenaje a una de las intérpretes más queridas y reconocidas de nuestro país".

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, "Maribel Verdú ha trabajado con algunos de los cineastas más prestigiosos del cine español e internacional, convirtiéndose en un referente de interpretación y versatilidad", ha señalado Octubre Corto.

Su filmografía incluye títulos "imprescindibles que han marcado la historia reciente de nuestro cine y que han consolidado su prestigio en la industria".

Desde la organización de Octubre Corto, festival de cine de Arnedo en La Rioja, se ha destacado que es un honor poder reconocer el talento y la trayectoria de Maribel Verdú en esta edición de Octubre Corto.

"Su presencia en Arnedo será un acontecimiento muy especial para el público y para todos los que amamos el cine", ha resaltado.

El Premio Rafael Azcona se instituyó, de la mano del guionista riojano, en el año 2006. "En cada edición celebramos su trabajo y su memoria con el fin de destacar a figuras que, como él, han contribuido de manera notable a la cultura cinematográfica", ha explicado.

Con este galardón, Octubre Corto "reafirma su compromiso de celebrar el cine y a sus protagonistas en el corazón de La Rioja".

Han sido varias las ediciones en las que el equipo del festival ha intentado premiar la trayectoria de la actriz madrileña, que debieron posponerse debido a la apretada agenda profesional de una de nuestras intérpretes más carismáticas e internacionales.

"Pero este año sí, este año Maribel Verdú recibe el premio Rafael Azcona y no podemos estar más felices", ha resaltado la organización.