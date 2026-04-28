Un 'maridaje a ciegas' este 7 de mayo en el CCR de la mano de 'Cocinar a ciegas' y Fundación Pioneros

Presentación de la actividad 'Maridaje a ciegas' en el CCR - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acoge el 7 de mayo, a las 19,00 horas, la novedosa actividad de 'maridaje a ciegas', que viene de la mano de la asociación 'Cocinar a ciegas' y de Fundación Pioneros e impulsada por el Ayuntamiento de Logroño. En ella se catarán tres pinchos, dos postres, tres vinos y un cava, que no serán desvelados hasta el final para vivir una experiencia gastronómica sensorial.

La iniciativa, con un precio de 15 euros, ha tenido tanta aceptación, hasta el punto de vender las 80 localidades "en tiempo récord', que según ha desvelado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, "habrá una segunda edición antes de final de año".

Precisamente, Sainz, acompañado del Chef de 'Cocinar a Ciegas', Ángel Palacios, y la gerente de la Fundación Pioneros, Ana Ganuza, han dado a conocer el evento, que "es único, diferencial y tiene mucha alma".

Se trata de que "las personas podamos aprender de la diferencia y podamos empatizar, comprender realidades distintas a nuestro día a día", todo ello a través de una experiencia sensorial "muy diferente".

Ganuza, por su parte, ha querido agradecer la colaboración de Ayuntamiento, Cocinar a ciegas y de bodegas 'Vintae', en esta actividad que supone para Fundación Pioneros "crecer como entidad y como sociedad", porque "para nosotros lo importante que es trabajar de manera comunitaria y estar con la gente", por lo que con este tipo de iniciativas "crecen como personas nuestros educadores, crecemos como seres humanos y eso para nosotros es lo realmente importante".

Este 'maridaje a ciegas' es "un espacio en que los jóvenes pueden poner en práctica sus aprendizajes, que forman parte de un proceso educativo", ha añadido la gerente de la Fundación Pioneros. Ha señalado que en la iniciativa "van a colaborar seis jóvenes de nuestro equipo de formación y empleo", además de recordar que en los talleres de cocina "acuden quincenalmente 30 jóvenes".

Por su parte, Palacios ha asegurado que la "idea es muy sencilla", ya que supone "ponerse en nuestra piel, primero, a los chicos de Pioneros para que entiendan cómo se puede hacer un evento desde unas capacidades diferentes que, a veces, la sociedad nos niega esa posibilidad; y segundo a mis chicos, que la mayoría supera los 60 años, pero que son el mejor equipo de cocina del mundo".

Los 80 asistentes degustarán pinchos dulces y salados pero con la peculiaridad de contar con un visor -unas gafas de realidad virtual a la que adaptas tu teléfono móvil- a modo de antifaz para que vean cómo es catar a ciegas.