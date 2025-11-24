Mario Tola y Anne Fulgencio reciben los premios a los mejores expedientes en GADE y Turismo de Empresariales de la UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mario Tola y Anne Fulgencio han obtenido el diploma que les reconoce como estudiantes con mejor expediente académico del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) y Turismo, respectivamente; mientras que Laura Somalo y Anne Fulgencio han recibido el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado de ambas titulaciones.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja celebró el viernes 21 de noviembre el acto de entrega de diplomas a los mejores expedientes y de premios a los mejores trabajos fin de Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE), y de Turismo; en colaboración con el Colegio de Economistas de La Rioja.

En el caso de los mejores expedientes de GADE, el premio al mejor expediente e insignia del Colegio de Economistas de La Rioja ha recaído en Mario Tola Corcuera; mientras que los diplomas e insignias son para Claudia Lidia Martín Gómez, Laura Somalo García, Cristina Arbués Alonso, Lucía Arnedo González y Álex Velasco Ibáñez.

En el caso del Grado en Turismo, el premio al mejor expediente es para Anne Fulgencio Garcés y los diplomas para Víctor Marín Mateo y Lorena Tarragona Pérez.

PREMIOS TRABAJO FIN DE GRADO

Laura Somalo García ha recibido el Premio al Trabajo Fin de Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) por su trabajo titulado 'Análisis de la viabilidad económico-financiera y rentabilidad de un nuevo proyecto de inversión (Restaurante Barnuevo)', tutorizado por Yolanda Blasco Tomás.

Anne Fulgencio Garcés ha recibido también el Premio al Trabajo Fin de Grado en Turismo por su trabajo titulado 'Plan estratégico parcial de modificación de Candanchú como destino turístico', tutorizado por Jorge Pelegrín Borondo.