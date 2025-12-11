Marqués de Murrieta estrena spot navideño y brinda por su título de mejor bodega de Europa - MARQUÉS DE MURRIETA

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta, bodega pionera de Rioja (1852), ha presentado su nuevo spot navideño, una pieza audiovisual en la que el vino y la música se entrelazan en un diálogo donde la elegancia y la sensibilidad son las protagonistas. Este estreno coincide con el reciente reconocimiento de la edición internacional de Forbes, que la ha nombrado mejor bodega de Europa y tercera del mundo en el prestigioso ranking 'The World's 50 Best Wineries 2025'.

En el cortometraje los espectadores recorren, guiados por la obra musical del pianista Daniel Amatriain, los espacios más emblemáticos de la histórica Finca Ygay, cuna de algunos de los vinos españoles más premiados del mundo. La estética del vídeo es deliberadamente cálida y profundamente emocional, con una narrativa visual que nos descubre espacios de suma importancia en la historia de la bodega y en definitiva del vino español.

LENGUAJE UNIVERSAL

El pianista Daniel Amatriain interpreta una composición creada en exclusiva para la bodega con fragmentos de otras piezas navideñas reconocidas.

El músico viaja en el video por distintos rincones de la propiedad: el viñedo al amanecer, la sala de barricas, la sala de tinos de la nueva bodega de elaboración y el interior del Castillo de Ygay, que fue declarado museo por su relevancia histórica y que hoy en día alberga una de las colecciones de botellas históricas más extensas de Europa.

Cada escenario se convierte en un cuadro lleno de armonía, donde la música y el vino dialogan de forma natural. Para José Carlos García, director de Marketing y Comunicación de Marqués de Murrieta, "tanto el vino como la música comparten la cualidad de hacernos sentir emociones. Son dos lenguajes universales que conectan con las personas más allá del idioma o la cultura. Con este spot, queremos reflejar la esencia de una marca vinculada al arte, a la belleza, a la artesanía y al buen hacer, lanzando un mensaje comprensible y sensible para cualquier persona en cualquier lugar del mundo".

Más allá de lo estético, el spot también bebe de una idea sugerente: la relación entre la música y el vino. "Las ondas sonoras son capaces de propagarse a través de distintos medios y, en teoría, podrían llegar hasta las moléculas del vino en el interior de la barrica. Nos parecía una metáfora perfecta para expresar cómo la sensibilidad, el cuidado y la delicadeza pueden transformar un vino en una auténtica obra de arte" añade.

UN FINAL MAJESTUOSO ILUMINADO POR MÁS DE 1.000 VELAS

El spot culmina con una espectacular escena nocturna en la que los jardines de la bodega se iluminan con más de 1.000 velas, rodeando al piano protagonista de la obra en un momento de gran calidez.

El vídeo ha sido concebido y dirigido por el departamento de Marketing y Comunicación de Marqués de Murrieta, que ha buscado trasladar al lenguaje audiovisual la esencia de la bodega y su apuesta por la excelencia en todos los ámbitos. La producción técnica ha corrido a cargo del estudio de vídeo JPEG, responsable de capturar la atmósfera íntima, elegante y cálida que define la pieza.

Con este nuevo spot navideño, Marqués de Murrieta celebra un año histórico marcado por el reconocimiento de Forbes y reafirma su vocación de seguir emocionando al mundo desde el origen del Rioja.