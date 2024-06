Marqués de Murrieta, protagonista de los palcos VIP de la Eurocopa de Alemania

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vinos de la bodega riojana Marqués de Murrieta, y la icónica añada de 2020 en plena pandemia de la COVID-19, están presentes en los palcos VIP de los principales estadios alemanes de la Eurocopa de fútbol de 2024, que se disputa hasta el próximo 14 de julio.

Los caldos que se pueden encontrar en los estadios de Berlín, donde se jugará la final, Múnich o Frankfurt son del Marqués de Murrieta 2020, nueva añada de la centenaria bodega de Rioja (1852) y uno de los referentes mundiales de los vinos españoles.

La elección de Marqués de Murrieta dentro de los palcos VIP de los estadios de la Eurocopa no es casual. La bodega, que recibió el premio 'Best of 2023' por la Red Mundial de Grandes Capitales del Mundo del Vino, es habitual en algunos de los torneos deportivos de mayor prestigio internacional como la Fórmula 1 o los torneos oficiales de tenis de la ATP y la WTA.

El tinto Marqués de Murrieta 2020 es "una de las más emotivas de los últimos años". "Es una añada de supervivencia marcada por la COVID, que muestra el compromiso de Marqués de Murrieta con la calidad", explicó María Vargas, directora técnica de la bodega, nombrada 'Mejor Enóloga del Mundo' en los 'Women in Wine&Spirits Awards' en 2021.

Elaborado con tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha, cada variedad aporta una personalidad propia para ensamblarse en un equilibrado vino tras una crianza en barrica.