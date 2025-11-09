Marqués de Riscal se alza con el premio a la Mejor Campaña de Marketing Nacional en los IWC por 'RISK ALL' - MARQUÉS DE RISCAL

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Riscal ha sido reconocida en la gala de los International Wine Challenge con el premio a la Mejor Campaña de Marketing Nacional por 'RISK ALL', una campaña que nace para celebrar el reconocimiento a Mejor viñedo del mundo en World's Best Vineyards 2024 y la trayectoria valiente e innovadora de la bodega.

Ricardo Diéguez Jiménez de la Espada, director general de Marqués de Riscal, recogió este galardón, recibido ex aequo con la campaña 100 Años Centenario Rioja de DOCa Rioja: "Recibimos el Premio a la Mejor Campaña de Marketing Nacional con mucha alegría y enorme gratitud. Con la campaña 'RISK ALL' celebramos nuestro reconocimiento a Mejor viñedo del mundo en World's Best Vineyards 2024 y expresamos el espíritu valiente de la bodega y su apuesta por la excelencia".

"Este éxito reconoce a un equipo valiente y a una marca histórica que sigue mirando al futuro. RISK ALL es tradición que siempre se atreve y un legado que avanza imparable".

UNA CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN GLOBAL 360º

La campaña 'RISK ALL', que se presentó oficialmente el pasado mes de mayo en Madrid, se apoya en tres de los hitos más importantes de la historia de la bodega para ensalzar la esencia valiente de Marqués de Riscal:

Su determinante apoyo al Médoc Alavés (1862-1868) que permitió la introducción del método bordelés en Rioja. Guillermo Hurtado de Amézaga, fundador de la bodega, recibió el encargo de la Diputación de Álava de contratar a un maestro bodeguero para mejorar la calidad de los vinos. El elegido por el entonces Marqués de Riscal fue Jean Pineau, un maestro bodeguero muy reputado en la época por su trabajo en la bodega Château de Lanessan.

El segundo hito se centra en la figura de Juana Zavala y Guzmán, que dirigió la bodega en un periodo convulso en el que conviven los efectos de la filoxera y uno de los grandes logros de Marqués de Riscal, ser el primer vino no francés en ganar el Diploma de Honor de la Exposición de Burdeos en 1895.

La apuesta por levantar un hotel de lujo y con un diseño vanguardista en el corazón de Rioja Alavesa es el tercer hito seleccionado. El Hotel Marqués de Riscal, inaugurado en 2006, conjuga la tradición vitivinícola más arraigada con el vanguardismo, el lujo y la tecnología más avanzada.

Con un concepto creativo desarrollado juntamente con la agencia Aurman, 'RISK ALL' juega con el nombre de la bodega, Riscal, para crear un doble significado que la conecta con el concepto de riesgo -risk, en inglés.

Marqués de Riscal ha contado con la colaboración del ilustrador Isidro Ferrer -Premio Nacional de Diseño 2002 e Ilustración 2006- para desarrollar el imaginario visual de la campaña, tres piezas gráficas sobre los tres hitos seleccionados, apelando así a nuevas audiencias, públicos que valoran la cultura, el arte, la arquitectura y las experiencias transformadoras.

La imagen principal de la campaña 'RISK ALL', la gráfica del hito del Hotel Marqués de Riscal, se ha desplegado en numerosos formatos publicitarios. En publicidad exterior, se han instalado lonas en Elciego (Álava), localidad en la que se encuentra situada la Ciudad del Vino Marqués de Riscal, y en diversos puntos neurálgicos de Madrid (las calles Alberto Alcocer y Menéndez Pelayo, así como la estación de Nuevos Ministerios) y mupis en ciudades como Bilbao, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Madrid.

La campaña también se ha difundido en medios impresos y digitales, así como en plataformas como Movistar, Prime y Netflix, con un spot realizado en colaboración con la productora Laszlo Hace, que destaca por su estética transgresora, poco habitual en el sector vitivinícola.

La campaña también ha incluido el desarrollo del microsite 'RISK ALL' que concentra diversas iniciativas de carácter digital, como el sorteo de una estancia completa para dos personas en la Ciudad del Vino Marqués de Riscal y colaboraciones con creadores de contenido como Gotzon Mantuliz y Mariale Briceño.

La acción más reciente de la campaña 'RISK ALL' ha sido el lanzamiento de Marqués de Riscal Reserva Edición Especial 'Risk All' 2021. Un vino refinado, donde la fruta se impone con frescura sobre la madera, dotado de armonía, complejidad y una capacidad de envejecimiento sobresaliente, y con una imagen exclusiva que captura el universo visual creado para la campaña por el ilustrador Isidro Ferrer.

Un Reserva llamado a convertirse en una de las referencias imprescindibles del botellero de Rioja por la consistencia y calidad de la añada 2021, una de las mejores de la última década. Y es que la añada 2021 recoge la herencia del siglo XIX y la proyecta hacia el futuro. Es la prueba tangible de que la historia de Marqués de Riscal se sigue escribiendo, copa a copa, generación tras generación.