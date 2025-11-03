Este martes comienza el ciclo de conferencias de #Divulgaciencia25 con el profesor Vicente Marco

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Área de Producción Vegetal de la Universidad de La Rioja Vicente Marco inaugura este martes, 4 de noviembre, el ciclo de conferencias de #Divulgaciencia25 con una intervención de actualidad que aborda la 'Agricultura al límite: del modelo convencional a la agricultura sostenible'.

Será a las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía; la entrada es libre hasta completar aforo. Divulgaciencia es un programa organizado por Fundación Caja Rioja que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Divulgaciencia aborda este año la agricultura.

Vicente Marco es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado estancias posdoctorales en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y en la Universidad de California en Davis (USA).

Actualmente, es profesor del Área de Producción Vegetal en la Universidad de La Rioja. Investigador en líneas entroncadas en el Manejo Integrado de Plagas: desde la optimización del empleo de plaguicidas de nueva generación hasta el Control Biológico de Plagas, pasando por la evaluación de efectos secundarios de productos fitosanitarios, la compatibilidad de estos con bioplaguicidas y la modelización de plagas y enemigos naturales.

En un momento en el que la agricultura está inmersa en un cambio profundo, Vicente Marco analizará mañana qué prácticas agrícolas son las que mayoritariamente se han llevado a cabo en la agricultura tradicional y cómo se pueden poner en marcha estrategias concretas que permitan producir de forma sostenible.