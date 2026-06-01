Este martes finaliza el 'Reto del Cubo de Hielo' con el desmontaje de las dos casas de El Espolón

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Espolón acogerá este martes el desenlace del 'Reto del Cubo de Hielo' (Ice Box Challenge), la iniciativa impulsada por la ARIC (el clúster de la construcción de La Rioja), la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño para divulgar los beneficios de la eficiencia energética a partir del aislamiento y la hermeticidad del aire.

Los primeros resultados confirman que el hielo contenido en la envolvente Passivhaus ha logrado mantenerse a pesar de unas condiciones especialmente exigentes en que se han alcanzado temperaturas de 36º, inusuales en esta época del año. Por su parte, el hielo de la envolvente tradicional se ha disuelto por completo.

De esta manera, se ha confirmado el objetivo del experimento, que ha comparado el comportamiento de una construcción convencional frente a otra ejecutada bajo el estándar Passivhaus, basado en criterios de máxima eficiencia energética y consumo casi nulo.

CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES

Las instalaciones se ubicaron orientadas al sur y recibiendo la máxima radiación solar durante todo el periodo de exposición; no han contado con ningún tipo de sistema de climatización o ventilación mecánica y disponían de una puerta acristalada directamente expuesta al sol que filtraba los rayos directamente a los cubos de hielo.

El experimento se ha desarrollado coincidiendo con uno de los episodios de calor más intensos registrados en las diferentes ediciones internacionales del Ice Box Challenge, con temperaturas máximas cercanas a los 38 grados y medias de 35 durante buena parte de las dos semanas de duración.

Esto ha situado al reto de Logroño como uno de los más desafiantes en cuanto a las características de las construcciones y a la temperatura exterior, igualada por la iniciativa en Paraguay pero a cierta distancia de las otras ciudades donde ha tenido lugar, como en Suecia, el año pasado, cuyas temperaturas medias fueron de 10º.

Las casas de madera se desmontarán este martes, 2 de junio, a las 9,30h. A esa hora se abrirán y de ahí se desplazarán al pabellón donde fueron construidas para ser pesado el hielo restante y se conocerá el resultado final que anunciará a la persona ganadora del concurso que ha adivinado o más se ha acercado a la cifra final.

DIVULGACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La iniciativa ha permitido acercar a la ciudadanía conceptos como el aislamiento térmico, la eficiencia energética, el confort interior y la sostenibilidad, mostrando de forma visual cómo el diseño de los edificios influye directamente en el consumo energético y en la reducción de emisiones.

El 'Reto del Cubo de Hielo' ha contado además con una importante dimensión educativa y colaborativa. Durante las últimas semanas se han desarrollado 19 charlas de alfabetización energética en centros educativos riojanos y las propias casetas han sido construidas por alumnado del Doble Grado de Edificación y Obra Civil del IES Batalla de Clavijo, con la colaboración de empresas riojanas especializadas en construcción eficiente.

La campaña forma parte de las actividades reconocidas por la European Sustainable Energy Week (EUSEW 2026) como Sustainable Energy Day y se enmarca en un año especialmente relevante para la construcción sostenible en La Rioja, que acogerá el próximo mes de octubre la 18ª Conferencia Española Passivhau