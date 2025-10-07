Los 'Martes de la Mujer' abordarán la salud con perspectiva de género

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja organiza durante el mes de octubre el ciclo formativo 'Los Martes de la Mujer', un programa que pretende profundizar en las patologías que, aunque comunes en ambos sexos, presentan particularidades de género que los médicos deben conocer.

Históricamente, muchas enfermedades se han estudiado desde un enfoque centrado en el hombre, lo que ha generado un sesgo de género en la investigación y la práctica clínica. Este curso busca poner de relieve los factores biológicos y socioculturales que afectan a las mujeres, con el fin de reconocerlos y tratarlos adecuadamente en ambos sexos.

El programa está compuesto por cuatro sesiones que se desarrollarán en el mes de octubre en el salón de actos del COMLR, con especialistas de referencia en distintas áreas:

7 de octubre: Salud mental y la mujer. Ponentes: Sylvia Sastre i Riba, Ana Isabel Guerra Martínez, Dra. Mª Nieves Escobar Las Heras.

14 de octubre: Menopausia. Mitos y realidad y Osteoporosis. Ponentes: Dra. Laura San Juan Sáenz y Dra. Estíbaliz Andrés Trashedo.

21 de octubre: Corazón de mujer y riesgo cardiovascular. Ponentes: Dra. María Pilar Portero Pérez, Dra. Marta Casañas Martínez y Dra. Mª Nieves Escobar Las Heras.

28 de octubre: Características diferenciales del asma en la mujer, Abordaje del tabaquismo con consideraciones especiales en la mujer y Obesidad en la mujer y resistencia insulínica. Ponentes: Dra. Raquel García Hernáez, Dra. Dolores del Puerto García, Dra. María Ángeles Martínez de Salinas Santamaría y Dra. María Jesús Chinchetru Ranedo.