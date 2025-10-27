Martin invita a vacunarse frente a la gripe por ser la medida más eficaz para prevenirla y evitar su transmisión

La Consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, presenta la campaña de vacunación de Gripe y Covid destinada a profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por el gerente del SERIS, Luis Ángel González, y la directora general de Salud Pública, Eva Martínez, ha asistido este lunes, 27 de octubre, a la vacunación de profesionales del ámbito sanitario, en el Hospital Universitario San Pedro, por parte del equipo itinerante de enfermeras de Salud Laboral que se desplaza a las unidades y servicios para favorecer en el medio sanitario esta medida preventiva.

Martin considera que es imprescindible que los profesionales de los ámbitos sanitario y sociosanitario se inmunicen porque "forman parte de los grupos diana objeto de vacunación para prevenir la transmisión y el contagio de otros compañeros, de los pacientes, especialmente a aquellos de alto riesgo, y para mantener la máxima operatividad de la infraestructura sanitaria".

En las tres primeras semanas de la Campaña de Vacunación Antigripal, y siendo los profesionales de los centros sanitarios un colectivo priorizado en esta acción, con los datos disponibles, hasta el 23 de octubre, se han administrado un total de 1.566 vacunas de gripe. Esto supone, por el momento, un porcentaje de vacunación que se aproxima al 30 por ciento de los profesionales que trabajan en los centros sanitarios.

De este total de vacunación, el 77 por ciento corresponde a menores de 59 años, y un 23 por ciento, a personas de 60 años o superior. En total, e incluyendo estas cifras, ya se ha vacunado en La Rioja a 37.234 personas en las tres primeras semanas de la Campaña, registro superior al alcanzado en el mismo periodo de tiempo en 2024.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Eva Martínez, ha destacado que las recomendaciones oficiales sugieren la vacuna antigripal, además de a las personas mayores de 60 años, a enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personas que trabajan en granjas, además de los trabajadores de los centros sociosanitarios.

El jefe de Servicio de Medicina Intensiva del SERIS, Adolfo Calvo, ha subrayado que "la vacunación tiene una prevención individual, tienes menos probabilidad de tener una enfermedad y si la tienes la sintomatología va a ser menos grave y, por otro lado, supone una prevención comunitaria". En cuanto a la vacunación de profesionales del ámbito sanitario ha destacado que es la mejora manera "para proteger a nuestros pacientes, que tendrán menos sintomatología y los pacientes tendrán menos necesidad de acudir a las urgencias, de ser hospitalizadas en planta o en una UCI, ayudando a descongestionar el sistema sanitario", ha dicho.

Para llevar a cabo la inmunización, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SERIS se ha habilitado un punto fijo de vacunación y también inmunizan a sus compañeros mediante el equipo itinerante que se desplaza, siguiendo un cronograma de vacunación, a las diferentes unidades y servicios favoreciendo esta medida entre los profesionales a los que les resulta más complicado acudir al punto fijo como son los de urgencias, UCI, servicios quirúrgicos, etc.

En el caso del Hospital de Calahorra, han habilitado agendas exclusivas para la vacunación de la gripe en una consulta especifica. Por su parte, el personal de Atención Primaria se vacuna en su centro de trabajo, según la organización interna del centro.

La inmunización, que se lleva a cabo a cabo de forma escalonada y concluye el 30 de diciembre, comenzó en la segunda semana de octubre entre los profesionales del ámbito sanitario.

CAMPAÑA 2025-2026

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, puso en marcha la campaña de vacunación frente a la gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS), bajo el lema 'Más vale vacunar que curar'.

La campaña 2025-2026 incluye importantes novedades dirigidas a proteger de forma más eficaz a la población más vulnerable: la infancia, las personas mayores y los grupos de riesgo. Por primera vez en La Rioja, todos los niños y niñas de 3 a 11 años se vacunan frente a la gripe en su propio colegio, de forma gratuita y con una vacuna intranasal sin pinchazo y tiene como objetivo reducir contagios, evitar complicaciones y disminuir las ausencias escolares y laborales de las familias.

Las fechas de la campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19 de esta temporada 2025-2026 son:

-Escolares en centros educativos: en marcha la primera semana de octubre (solo gripe)

-Personas institucionalizadas en residencias de personas mayores: en marcha la primera semana de octubre

-Población de 6 meses a 11 años: en marcha la primera semana de octubre (solo gripe)

-Personas de 85 años en adelante: a partir de la segunda semana de octubre.

-Profesionales sanitarios y sociosanitarios: a partir de la segunda semana de octubre. Resto de grupos de riesgo, a partir de la tercera semana de octubre.