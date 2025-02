Martín rechaza una "asignación" de menores no acompañados basada en "algoritmos" y pide cesar el "circo mediático"

Archivo - Martín dice que el consultorio de 'Los Lirios' "se abrirá a lo largo de 2025, cuando sea oportuno y no a golpe de foto"

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, María Martín, ha rechazado hoy hacer la "asignación" de menores no acompañados "a través de un algoritmo" y ha pedido cesar el "circo mediático".

Martín ha respondido a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida, portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha querido saber qué medidas está tomando el Gobierno riojano para adaptar nuestro sistema de protección de menores a las necesidades de acoger a la infancia que se encuentra en nuestro país.

Tras una primera respuesta de Martín, quien ha dicho que todas las necesarias, Moreno ha creído que decir eso es "quedarse corta", cuando hay 4.000 niños y niñas en Canarias, quinientos Ceuta. "Yo no le he preguntado si más o menos, si no qué medidas", ha señalado.

Ha querido saber si se han aumentado las plazas residenciales y ha criticado que se esté "usando a niños y niñas como moneda de cambio o punta de lanza frente a las políticas del Gobierno central".

Le ha reprochado al Gobierno riojano haber "votado en contra" de que se incluya como punto del orden del día en la conferencia sectorial la acogida y distribución de menores no acompañados.

"Les importan poco los derechos de los niños y las niñas", ha dicho acusando al Ejecutivo de Gonzalo Capellán de usar este asunto para atacar al Gobierno central, igual que la condonación de la deuda.

Ha pedido "adaptar el sistema" porque recursos, ha asegurado, "hay suficientes, incluso excedentes". "Tenemos capacidad de acogimiento", ha afirmado pidiendo al Partido Popular que no se sume a la extrema derecha, que hace "distinción" entre los menores.

"No hagan lo mismo que el PSOE, que acogió cinco de los diecisiete que correspondían a La Rioja", ha pedido. Más adelante, la consejera le ha corregido asegurando que no fueron cinco sino tres y, además, "se negaron a firmar el acuerdo en 2022".

En cualquier caso, Martín ha dicho que La Rioja cuenta con 135 plazas de acogimiento, 113 son de residencia y durante los últimos diez años, ha resaltado, se han "duplicado" los menores tutelados.

"Sabiendo estos datos no doy crédito a que venga a decir que no se está haciendo nada", ha aseverado. En el año 2025, ha añadido, se van a aumentar "más de un doce por ciento las plazas residenciales".

"Ya hemos empezado con cuatro, y, a lo largo del 2025, va a haber catorce más, eso de entrada, pero sobre todo lo que para nosotros es más importante es la ampliación de la red de familias de acogida que, para nosotros, es la gran apuesta, junto a la prevención del abandono", ha dicho.

Le ha espetado a Moreno que "para planificar el futuro" del que habla lo primero que hay que dejar es "esa distorsión que produce la errática política que, desde el Gobierno de España, se está llevando en materia de inmigración y menores no acompañados".

La Rioja, en estos momentos, ha dicho, acoge doce menores no acompañados. Ha sumado que "si contamos a todos los menores que proceden fuera de España, como hacen otras comunidades, y que están en los centros de acogida en estos momentos son 103, el 77,5 por ciento de las plazas residenciales".

"Esa es la cifra de la solidaridad de La Rioja, lecciones las justas pero, además, el Estado está diciendo, de manera torticera, los datos de La Rioja como doce menores no acompañados, por qué al resto si admite el resto de las cifras", ha clamado.

"Estamos hablando de menores no acompañados, la cosa más vulnerable que hay", ha dicho al tiempo que ha asegurado que La Rioja va a "seguir acogiendo a todos los que con responsabilidad" pueda atender procurando los medios que necesiten en sanidad, educación y servicios sociales.

Ha calificado de "vergüenza" la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, clamando a Moreno que les traslade que llevan "tres años dando espectáculo" los diferentes ministerios.