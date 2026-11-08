Más de 1.000 adolescentes y jóvenes en La Rioja, formados en prevención de ciberacoso y uso consciente de la tecnología

Archivo - Cibervoluntarios forma a más de 2.000 jóvenes en Castilla y León contra el ciberacoso - CIBERVOLUNTARIOS - Archivo

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 adolescentes y jóvenes de La Rioja han recibido formación gratuita de Fundación Cibervoluntarios para prevenir el ciberacoso y aprender a usar la tecnología de forma crítica y consciente, a través de 62 talleres impartidos por personas voluntarias en aulas, centros juveniles y entidades sociales.

La cifra se conoce coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, que se celebra cada primer jueves de noviembre por iniciativa de la UNESCO y que este año ha sido el pasado 5 de noviembre.

El acoso ya no termina cuando suena el timbre. El grupo de clase sigue abierto en el móvil por la noche, y con él puede seguir abierto el acoso. Por eso la Fundación trabaja la prevención dentro del aula y con las tres partes implicadas: el alumnado, las familias y el profesorado. Para, Piensa, Conéctate y ConTICgo.

Para, Piensa, Conéctate es el programa de la Fundación dedicado al uso seguro de internet entre adolescentes, familias y docentes. Su línea específica de ciberacoso ha formado a 261 personas en 14 talleres en La Rioja.

De ellas, 31 se formaron en 2024, 189 en 2025 y 41 en lo que va de 2026. En ellos se trabaja cómo reconocer una situación de acoso digital de forma temprana, qué hacer cuando se recibe o se presencia, cómo no convertirse en altavoz reenviando el contenido y a quién pedir ayuda.

En La Rioja se suma además la línea Jóvenes del programa ConTICgo, que desde su nacimiento ha formado a 782 adolescentes y jóvenes en 48 talleres sobre competencias digitales y uso consciente de la tecnología: privacidad, huella digital, identidad en línea y convivencia en los entornos donde pasan buena parte del día.

Solo en lo que va de 2026, ambos programas han formado a 72 adolescentes y jóvenes en La Rioja; en 2025 fueron 689.