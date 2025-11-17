Más de 10.000 euros de recaudación en la I Carrera Solidaria de la Guardia Civil a favor de ARPA Autismo - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 10a Zona de la Guardia Civil en La Rioja ha manifestado este lunes "públicamente su agradecimiento a todas las personas que participaron, junto a sus familias, en la "I Carrera Solidaria de la Guardia Civil, organizada en beneficio de la Asociación ARPA Autismo Rioja", ya que "cada dorsal, cada paso y cada gesto hicieron posible recaudar más de 10.000 euros para apoyar la labor de ARPA Autismo Rioja".

El evento, que reunió a más de 980 inscritos entre corredores, caminantes, niños y dorsales solidarios y, contó además con una gran afluencia de público en la zona de exhibiciones, por la que llegaron a pasar más de 3.100 personas a lo largo de la jornada.

Como dice el Instituto Armado en un comunicado, "familias, instituciones y patrocinadores sumaron esfuerzos para transformar kilómetros en esperanza", en una jornada que "fue un espacio de deporte, solidaridad y convivencia, que reflejó la unión de la ciudadanía y la colaboración institucional".

Esta iniciativa constituye "una muestra del compromiso del Instituto Armado con la integración y el apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias".

La Guardia Civil desea destacar el comportamiento ejemplar de los asistentes, así como la labor de todas las personas que colaboraron en la organización y desarrollo de esta primera edición.

Del mismo modo, la Institución agradece a las más de cuarenta entidades patrocinadoras, así como a otras muchas que, aun prefiriendo mantenerse en el anonimato, ofrecieron su apoyo de manera desinteresada. La contribución de todas ellas ha sido determinante para hacer posible este evento solidario.

Asimismo, agradece la colaboración del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, de la Delegación del Gobierno en La Rioja, de Cruz Roja Española y de La Rioja Cuida, cuya implicación ha resultado fundamental para el éxito de la jornada.

LA JORNADA.

El evento se desarrolló en el entorno del Polideportivo Municipal de Villamediana de Iregua, con una jornada de puertas abiertas en la que los asistentes tuvieron ocasión de conocer de cerca el trabajo del Instituto Armado.

Se realizaron exhibiciones, exposiciones de material específico de distintas especialidades y diversas actividades complementarias, entre ellas talleres infantiles, hinchables, degustaciones gastronómicas y sorteos, todo ello en un ambiente familiar y participativo.

La Institución agradece también la contribución de quienes adquirieron el dorsal solidario, incrementando con ello la aportación económica destinada a la Asociación ARPA Autismo Rioja, en su encomiable labor de apoyo y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

En total, la recaudación obtenida en esta primera edición ascendió más de 10.000 euros, que se han entregado íntegramente a ARPA Autismo Rioja para continuar desarrollando sus programas de asistencia, acompañamiento y sensibilización social.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil en La Rioja reafirma su vocación de servicio a la sociedad y su compromiso de seguir impulsando futuras ediciones que fortalezcan la solidaridad y el apoyo hacia los colectivos más vulnerables.

GANADORES

Prueba de seis kilómetros masculino: Iván Ganzabal (Tiempo: 00:18:55); Jonnathan García (Tiempo: 00:19:47); y Roberto Sierra (Tiempo: 00:20:35).

Prueba de seis kilómetros femenino: Esther Rodríguez (Tiempo: 00:22:03); Martina Casas (Tiempo: 00:23:40); y Mercedes Llousas (Tiempo: 00:24:22).

Menciones Especiales de las FFCCSE: como ganador masculino, Jesús Alberto García (Guardia Civil); y como ganadora femenina, Noelia de Barrio (Policía Nacional).