Más de 1.200 personas participan en la Feria UR Orienta, que ha presentado los 20 grados de la UR - UR

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 personas han participado este sábado, 14 de marzo, en una nueva edición de la Feria UR Orienta, un evento pensado y diseñado para el estudiantado preuniversitario de La Rioja y provincias limítrofes que el próximo curso se incorporará a la universidad.

En edición estaban inscritos más de 1.200 personas, entre estudiantes preuniversitarios y acompañantes de La Rioja, País Vasco, Navarra y Castilla y León, que, desde las 9 de mañana han conocido de primera mano toda la oferta de la UR con visitas guiadas por las Facultades, Escuela y campus y charlas sobre los procesos de acceso, admisión y solicitud de beca.

Además, en la planta baja del CCT han podido recorrer los stands de los centros de la Universidad de La Rioja (facultades y escuela), en los que han recibido información sobre los diferentes grados, y el de la Oficina del Estudiante, que ha resuelto dudas sobre los procesos de acceso, admisión, becas y ayudas al estudio, movilidad, etc.

"Nos hemos vestido de gala para recibir a los futuros estudiantes de la Universidad de La Rioja, para contarles todo lo que somos como universidad, toda nuestra oferta académica y también para mostrarles nuestra cercanía y todo el acompañamiento que les ofrecemos a lo largo de toda la carrera de la mano de unos profesionales excelentes", ha apuntado la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri.

Esta Feria de Orientación forma parte de la campaña de orientación que cada curso organiza la UR y que incluye también un Sábado de Puertas Abiertas dirigido a los preuniversitarios y sus familias de La Rioja y provincias limítrofes que deseen conocer las instalaciones y la oferta académica del campus. Tendrá lugar el sábado 9 de mayo y las personas interesadas en acudir ya pueden inscribirse en el enlace https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-del-estudiante/orientacion-preuniversitaria.

Esta misma semana se ha celebrado en el Edificio Quintiliano una charla informativa sobre admisión y matrícula dirigida a las familias de estudiantes preuniversitarios que se puede ver de nuevo a través del canal de YouTube de la Universidad de La Rioja: www.unirioja.es/youtube

Además, el 15 de junio, una vez realizada la PAU, el Aula Magna del Edificio Quintiliano acogerá una sesión informativa sobre admisión y matrícula a partir de las 16,00 horas.

CAMPAÑA ADMISIÓN UR 2026-2027

La campaña de orientación e información de la Universidad de La Rioja está compuesta, por un lado, por la presencia en ferias que se celebran en País Vasco, Navarra y Castilla y León; y, por otro, por charlas en colegios e institutos de La Rioja, Álava y Navarra dirigidas a los estudiantes de enseñanzas medias de cara al período de admisión del curso académico 2026-2027.

En estas sesiones la Universidad de La Rioja presenta su oferta académica para el curso 2026-2027, compuesta por 2 dobles grados, 20 grados con 45 especializaciones y programaciones FP-Universidad que permiten a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional obtener grados universitarios relacionados con aquellos en 3 cursos académicos.

La Universidad de La Rioja ofrece enseñanza en grupos reducidos, atención personalizada y la posibilidad de completar la formación con estancias internacionales tipo Erasmus y prácticas profesionales.

Esta campaña pretende dar a conocer ante los estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, así como a sus familias, los estudios de la UR, sus características como universidad pública, sus servicios e instalaciones; así como información de la prueba de acceso a la Universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).