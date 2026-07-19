Más de 14.500 docentes de La Rioja han participado en las 888 actividades formativas del CRIE durante el 2025-2026

Archivo - Edificio de la Bene de Logroño, sede de la Consejería de Educación. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), ha programado a lo largo del curso escolar 2025-2026 un total de 888 actividades formativas en las que han participado 14.548 docentes de todas las etapas de los distintos centros educativos de la Comunidad.

Dichas acciones engloban cursos de formación, proyectos de innovación educativa, píldoras formativas, talleres, jornadas y otros programas pedagógicos, consolidando de esta forma su compromiso con la calidad y la mejora continua de la educación.

En concreto, 8.258 docentes han participado en los 376 cursos de formación programados a lo largo del curso que han abordado diferentes temáticas como metodologías y didáctica en el aula; neuropsicología; atención a la diversidad y bienestar del profesorado; Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la docencia; robótica, programación y tecnología; junto con otras específicas de áreas curriculares concretas, como idiomas y comunicación; arte, música y expresión; FP, empresa y emprendimiento, entre otras.

Durante este ejercicio académico también se ha impulsado la formación relacionada con los Proyectos de Innovación Educativa (PIE) que se realizan en los centros, con la participación de 6.538 docentes en las 309 actividades formativas programadas para su correcto desarrollo.

Almazuela 2.0: radio televisión y prensa; Con Voz Propia, La Rioja es Nuestra Tierra, Aprendizaje-Servicio, Viaje a la Convivencia, Proyectos de Internacionalización Lingüística y Cultural (PILC) y Covida, son algunos de los distintos PIE que se han puesto en marcha orientados a generar una trasformación efectiva y eficaz de los centros educativos, lo que implicar incorporar una nueva forma de hacer las cosas a nivel competencial, metodológico, de gestión de espacios y recursos.

En relación con las lenguas extranjeras, se ha promovido la internacionalización de la educación a través de la participación en proyectos europeos (Erasmus+, eTwinning y Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo) y en proyectos bilingües y plurilingües, reconociendo el valor de las lenguas como puente de unión entre culturas diversas.

En este ámbito, se han desarrollado 70 acciones formativas relacionadas con las lenguas extranjeras, en las que han participado 373 docentes.

Además, durante el curso 2025-2026, 18 centros han participado en el programa Erasmus+, con un total de 115 docentes certificados.

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE.

La competencia digital docente ha vuelto a ser un eje fundamental de este último curso, con formación específica y adaptada a los distintos niveles educativos para que todos los docentes riojanos puedan obtener la correspondiente acreditación en competencia digital. En concreto, 976 docentes han adquirido su acreditación del nivel B2 de competencia digital docente.

Además, se ha impulsado el uso del Aula del Futuro donde se han ofrecido numerosas capacitaciones para la implementación de los dispositivos y equipamientos proporcionados a través de los fondos europeos (aulas de radio y vídeo, cortadoras y grabadoras láser, impresión 3D, escáneres, paneles interactivos, etc.).

Todas estas acciones y proyectos formativos desarrollados este curso 2025-2026 y que continuarán programándose con nuevas temáticas a lo largo del próximo, debido a la buena acogida de los docentes, revelan una vez más el compromiso continuo de la Consejería de Educación y Empleo con la innovación y la calidad educativa.