Más de 2.000 escolares de Calahorra participan en las actividades de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Reyes Zapata, se ha acercado a varios colegios de Calahorra para presenciar las actividades de fomento de hábitos de una alimentación saludable, que el Ayuntamiento de Calahorra organiza con motivo de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura.

Esta semana ha acompañado a los alumnos de 5º de Educación Primaria del CEIP Aurelio Prudencio en su visita al trujal de la Cooperativa 'Santos Mártires'.

También Reyes Zapata ha ido al colegio Quintiliano, donde el cocinero calagurritano Gabriel Pérez ha enseñado a cocinar deliciosas pizzas de verduras a los escolares de 1º de Educación Primaria.

Asimismo, la concejala de Turismo ha presenciado como los alumnos de 4º de Educación Primaria del colegio La Milagrosa degustaban un almuerzo saludable de tostadas con aceite, ofrecido por el Consejo Regulador DOP Aceite de La Rioja.

Son tres de las actividades que el Ayuntamiento de Calahorra promueve para promocionar el consumo de verduras y fomentar una buena y sana alimentación entre los escolares de la ciudad, desde Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, durante las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura.

En total, se han programado 7 tipos de actividades diferentes, que se desarrollan entre el 14 de abril y el 12 de mayo y en las que participarán más de 2.000 estudiantes de la ciudad y los usuarios del Centro 'Áncora-Igual a ti'.

COMER SANO

Los alumnos de Educación Infantil aprenden en los talleres la importancia de comer sano 'Descubriendo las Verduras' y asisten a la obra de teatro 'Las tres verduras'. Dos actividades que realizan las alumnas del Centro de Formación Profesional 'La Planilla' en los propios colegios.

Los estudiantes de 3º de Educación Primaria realizan la gymkana sobre la verdura y la industria calagurritana, gracias al proyecto municipal 'Puesta en valor del patrimonio monumental de Calahorra', y los de 5º de Educación Primaria visitan la Cooperativa 'Santos Mártires'.

El Consejo Regulador DOP Aceite de La Rioja ofrece almuerzos saludables de tostadas con aceite, entrega el cuento 'Olivia va y los 40 suspensos' e imparte charlas sobre los beneficios de una alimentación saludable a los alumnos de 4º de Educación Primaria.

El joyero calagurritano Jesús Ángel Ruiz comparte sus conocimientos sobre 'Piedras preciosas, cómo conocerlas'. ¿Por qué joyas con verduras?, ¿por qué piedras preciosas con verdura?' con los estudiantes de 6º de Educación Primaria.

Además, la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' se convierte en el escenario del escape room 'Ciudad de la Verdura' para los alumnos de 2º de Educación Primaria hasta el 29 de abril.

Los usuarios del Centro 'Áncora-Igual a ti' también se suman a estas actividades educativas jugando a 'Conoce la huerta calagurritana'.

A través de todas estas actividades los niños exploran sabores y texturas, identifican los beneficios de consumir verduras y se conciencian de la importancia de una dieta equilibrada y saludable.