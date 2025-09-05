Mas de 22.000 alumnos riojanos contarán con asesoría permanente para integrar educación ambiental en su vida

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, presenta la programación de educación ambiental destinada a los centros educativos para el curso 2025-2026 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado hoy, 5 de septiembre, la oferta de actividades de educación ambiental e interpretación de patrimonio natural que el Gobierno de La Rioja pone a disposición los centros educativos de la región, en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja).

Para este curso 2025-2026, el Ejecutivo regional ha preparado una programación de educación ambiental con el objetivo de conformar una comunidad educativa comprometida con el respeto y el cuidado del medio ambiente, que conozca y comprenda los grandes retos ambientales.

"Actualmente nos enfrentamos a retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la escasez de recursos y sus consecuencias, y debemos pensar en la forma en que podemos actuar para contribuir a su solución", ha subrayado.

De esta forma, el proyecto 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS) cumplirá ya su decimocuarta edición trabajando a largo plazo y buscando la participación activa del alumnado. Además, también hay propuestas para aquellos centros que buscan un contacto más puntual o esporádico con el medio ambiente, y, en especial, con los espacios naturales de la región.

Como parte del programa 'Pasea La Rioja', el equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja ofrece a todos los centros 8 paseos interpretativos escolares diferentes por nuestros espacios naturales más emblemáticos como Cebollera o la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, y otras zonas como el Alto Najerilla o la Reserva de la Biosfera en torno al yacimiento de Contrebia Leukade.

Asimismo, el director general de Medio Natural y Paisaje ha indicado que "continuarán este año las actividades con los agentes forestales, ampliando la oferta de la actividad vinculada a la prevención de incendios para los centros educativos de localidades que presentan alto riesgo de sufrir un gran incendio forestal, que arrancó el pasado curso y que tuvo una excelente acogida".

En total, durante el curso 2025-26 se van a ofertar 81 itinerarios interpretativos para 4.860 estudiantes de 5º y 6º de primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional; así como 875 plazas de la actividad 'Agente forestal por un día', a las que se sumarán los participantes en la nueva propuesta de incendios forestales que se desarrollará en el propio centro educativo entre los meses de diciembre y marzo. El plazo para apuntarse a los paseos en la campaña de otoño finaliza el 29 de septiembre.

El PAEAS La Rioja también se marca como objetivo promover la formación continua ecosocial de los docentes, por lo que dentro de la programación se incluirán también cursos de formación en materia de educación ambiental para el profesorado. También se dará formación y asesoramiento a todos los docentes que deseen que su centro forme parte de la Red de Huertos Escolares Participativos.

Tanto el proyecto CEHS como las actividades de formación al profesorado se desarrollan en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa. Ocho nuevas plazas para ser CEHS El programa 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS) ofrece ocho nuevas plazas a colegios e institutos de la región para contar con una asesoría permanente para integrar la educación ambiental en su vida cotidiana.

El proyecto consiste en un proceso participativo de tres años de duración en el que cada centro, partiendo del impulso del alumnado, forma comités ambientales y busca la mejora del entorno ambiental de su centro en tres fases: prediagnóstico, diagnóstico y plan de acción. En este proceso, el alumnado, con la ayuda de sus profesores y de los asesores del equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja, realiza investigaciones, debates, exposiciones, y acciones a través de una herramienta participativa denominada las Conferencias Ambientales Escolares (CONFINT).

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje dota a los centros participantes de materiales para el desarrollo del proyecto, tanto educativos como relacionados con la mejora ambiental del centro, por valor de hasta 3.000 euros para cada ciclo de tres años.

En la actualidad, más de 22.000 alumnos de 31 centros educativos de La Rioja desde Educación Infantil hasta Bachillerato, así como Formación Profesional y ciclos formativos, conviven día a día con la educación ambiental a través de este proyecto, que este curso llega a su décimo cuarta edición.

Los centros interesados tienen hasta el próximo 19 de septiembre para apuntarse al proyecto 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad'. Paseos interpretativos para escolares, ¡Hoy nos vamos de excursión! El contacto del alumnado con los entornos naturales de la región es otro de los objetivos del Gobierno de La Rioja en materia de educación ambiental.

El equipo de educación ambiental ha diseñado diferentes experiencias que les ayuden a interpretar y comprender los valores naturales y culturales de los territorios que visitan. Así, bajo el título genérico de '¡Hoy nos vamos de excursión!' se ofertan 9 actividades diferentes. Los itinerarios se centran en diferentes espacios naturales de la región: la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera (con actividades en Villoslada de Cameros, San Andrés y la Venta de Piqueras), el Alto Najerilla (con itinerarios en Brieva de Cameros, incluyendo el Centro Ictiológico de la Piscifactoría, y Ventrosa) y la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos Alhama, con un itinerario por el entorno del Camino Verde del Alhama que incluye la visita al yacimiento arqueológico Contrebia Leukade y a su Centro de Interpretación.

La idea de todos estos itinerarios es que los alumnos disfruten de una jornada aprendiendo, compartiendo y participando al aire libre en nuestros espacios naturales, y que, tras la actividad propiamente dicha, cuya duración oscila entre tres y cuatro horas, puedan comer allí y tener tiempo para jugar y explorar el lugar antes de llegar a casa. Las actividades están dirigidas a alumnado de 5º y 6º de Primaria, ESO, F.P. y Bachiller. En la web https://pasea.larioja.org/ se puede encontrar la información detallada de cada uno de estos itinerarios, así como los plazos de inscripción (para las actividades de otoño finaliza el 29 de septiembre). En total, entre la campaña de otoño y primavera se van a ofertar a lo largo de este próximo curso 4.860 plazas.