Más de 2.500 personas podrán beneficiarse en La Rioja de la Fundación ONCE Baja Visión - ONCE

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha presentado hoy en La Rioja la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva entidad creada para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión mediante orientación, apoyos especializados y recursos adaptados a sus necesidades.

La presentación, celebrada en el salón de actos de la Delegación de la ONCE en La Rioja, ha servido para dar a conocer el sentido de esta nueva Fundación, sus principales líneas de actuación y la importancia de reforzar la colaboración institucional, social, sanitaria y tecnológica para avanzar en autonomía personal, accesibilidad e igualdad de oportunidades.

En La Rioja, la Fundación ONCE Baja Visión podría dar cobertura a más de 2.500 potenciales beneficiarios, una cifra que pone de relieve la dimensión social de una iniciativa concebida para ofrecer respuestas a una realidad todavía poco visibilizada, pero con un impacto profundo en la vida diaria de muchas personas y de sus familias.

En el acto han participado Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja; Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Adonay Viera, gerente de la Fundación ONCE Baja Visión; y M.ª Carmen Millán, miembro del Patronato de la Fundación. También ha asistido Luis Ángel González Fernández, gerente del Servicio Riojano de Salud, en una muestra del valor que tendrá la coordinación entre la nueva entidad y el ámbito sanitario.

Durante la presentación, M.ª Carmen Millán ha subrayado que: "La Fundación ONCE Baja Visión nace para que ninguna persona quede sin orientación ni apoyos por no encajar en los criterios de afiliación a la ONCE, y para transformar la necesidad en acompañamiento útil, accesibilidad y autonomía".

En la misma línea, Adonay Viera ha destacado que: "La FOBV quiere ser una puerta de entrada cercana, ágil y accesible para personas, familias y profesionales, conectando recursos, conocimiento e innovación para ofrecer respuestas reales a quienes conviven con la baja visión".

La jornada ha incluido, además, un panel de expertos y testimonios en primera persona, en el que han participado el oftalmólogo José Luis del Río Mayor, el óptico-optometrista José Ramón Parrilla Santamaría y Ana Rosa Alba Angulo, persona con baja visión, quienes han compartido su visión sobre los retos cotidianos, la detección, el acompañamiento y el acceso a recursos específicos.

UNA FUNDACIÓN PENSADA PARA ESTAR CERCA Y SER ÚTIL

La Fundación ONCE Baja Visión está concebida para acompañar a quienes conviven con una pérdida visual significativa y necesitan información, orientación y acceso a recursos específicos. Su planteamiento combina un enfoque moderno y accesible con la cooperación entre entidades, profesionales y administraciones, con el objetivo de convertir la atención a la baja visión en una respuesta más coordinada y eficaz.

La FOBV articula su atención a través de su portal fundaciononcebajavision.es, que funciona como ventanilla única para personas beneficiarias, asociaciones y entidades de investigación, facilitando un modelo ágil y accesible.

CÓMO FORMAR PARTE DE LA FUNDACIÓN ONCE BAJA VISIÓN

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión es necesario completar el formulario de inscripción disponible en fundaciononcebajavision.es.

Las personas con baja visión que deseen formar parte deben cumplir dos requisitos:

Tener una patología visual que cause baja visión. Disponer de un certificado de discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. Asimismo, asociaciones del ámbito de la baja visión y entidades de investigación también pueden registrarse para sumarse a colaboraciones y acceder a apoyos.