Más de 351.000 euros a los ayuntamientos riojanos para equipamiento y mantenimiento de consultorios de Atención Primaria

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja destina este año 351.227,42 euros a las entidades locales riojanas para contribuir al equipamiento y mantenimiento de los consultorios de Atención Primaria, reforzando así la colaboración con los municipios para garantizar unas instalaciones adecuadas para la prestación de la asistencia sanitaria.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este jueves las resoluciones de la convocatoria de subvenciones de 2026 correspondientes a estas dos líneas de ayudas, dirigidas a municipios y entidades locales menores titulares de consultorios de Atención Primaria.

129.227 EUROS PARA MEJORAR EL EQUIPAMIENTO

En concreto, la convocatoria resuelta para equipamiento alcanza los 129.227,42 euros.

Las ayudas permiten financiar la adquisición y renovación de material necesario para la actividad de los consultorios. Entre los elementos contemplados en la resolución figuran, entre otros, esterilizadores, desfibriladores, carros hospitalarios y multifunción, mesas instrumentales, frigoríficos para vacunas, taburetes elevables y fonendoscopios.

Además, el porcentaje de financiación favorece especialmente a las localidades de menor población: los municipios de menos de 2.000 habitantes pueden recibir hasta el 100 % del presupuesto subvencionable, mientras que para el resto el porcentaje máximo es del 80 %. La resolución distribuye 128.436,09 euros entre ayuntamientos y 791,33 euros entre otras entidades locales.

222.000 EUROS PARA EL MANTENIMIENTO DE 161 CONSULTORIOS

Por su parte, está la línea destinada al mantenimiento cuenta con 222.000 euros.

Estas ayudas contribuyen a sufragar los gastos asociados al funcionamiento ordinario de las instalaciones sanitarias, como los servicios de limpieza, la eliminación de residuos sanitarios o la revisión y mantenimiento preventivo o correctivo de instalaciones de electricidad, calefacción, fontanería o climatización, entre otros conceptos directamente vinculados al mantenimiento del consultorio.

Para determinar la cuantía de estas ayudas se tienen en cuenta tanto la superficie del consultorio, con una ponderación del 60 %, como la población del municipio, con un 40 %.

En el caso de los centros que funcionan además como Puntos de Atención Continuada (PAC), se incorpora una cuantía adicional calculada atendiendo a la superficie, la población y las horas de funcionamiento.

De los 222.000 euros concedidos, 221.327,51 euros corresponden a ayuntamientos y 672,49 euros a otras entidades locales.

Asimismo, la resolución amplía el plazo previsto para justificar estas ayudas de mantenimiento hasta el 31 de octubre de 2026 para los consultorios locales y auxiliares y hasta el 30 de noviembre para aquellos que funcionan como Puntos de Atención Continuada.