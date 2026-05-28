Más de 400 profesionales se reúnen desde este jueves en Logroño en el IX Encuentro de Guionistas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño se convierte desde este jueves en epicentro nacional del guion con un encuentro que reúne a más de 400 profesionales del sector de todo el país, acogiendo la IX edición del Encuentro de Guionistas, una de las citas más consolidadas a nivel nacional como espacio de reflexión y debate del sector.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha dado esta mañana la bienvenida a la ciudad a los organizadores de esta asamblea, que va a celebrarse en el Auditorio Municipal a lo largo de los próximos días.

Durante la presentación a los medios de comunicación que ha tenido lugar en el escenario del propio Auditorio, Escobar ha reconocido que "para nosotros, acoger este encuentro bienal no es una cita más en el calendario cultural".

"Es una celebración -ha aseguerado- cargada de simbolismo que cobra sentido bajo el lema que la propia organización ha elegido para estos días: "El guion vuelve a casa".

En la presentación han tomado parte también Carlos Muriana y Rodolf Giner, componentes del Comité organizador del Encuentro, Rosa Fernández, concejal de Cultura, y Bernardo Sánchez, coordinador de la mesa redonda con la que se abre el congreso esta tarde.

En opinión de Escobar, "Rafael Azcona nació en nuestras calles, se empapó de nuestra identidad y, aunque voló alto y lejos, llevó siempre a Logroño por bandera".

Por eso, ha aseverado el regidor municipal, "no había un escenario mejor en toda España para debatir acerca el presente y el futuro de su profesión que la ciudad natal del hombre que reescribió las reglas de buena parte del cine del siglo XX en nuestro país".

"Este Ayuntamiento se ha volcado con ilusión para que el universo y el legado de Rafael Azcona impregnen cada rincón de Logroño y, en este sentido, queremos que este encuentro sirva para difundir la figura y la obra de uno de los vecinos más universales, al tiempo que para poner al oficio de guionista en el lugar que le corresponde del proceso creativo audiovisual", ha concluido.

MESA REDONDA COORDINADA POR BERNARDO SÁNCHEZ.

La jornada inaugural del Encuentro consiste en un diálogo que lleva por título "El guion vuelve a casa (en homenaje a Rafael Azcona)" y en el que, coordinados por el escritor, guionista y dramaturgo Bernardo Sánchez, tomarán parte Elvira Lindo, Marta González de Vega, Víctor García León y Santiago Tabernero.

Bernardo Sánchez ha señalado que "el retorno hoy de Rafael Azcona a Logroño es extraordinario, se fue de aquí en el año 51 siendo un poeta provincial, un narrador pasional y cien años después de su nacimiento regresa a su ciudad con 450 guionistas".

Por su parte, en representación de la Asociación Encuentro de Guionistas (creada por los sindicatos FAGA y ALMA) Carlos Muriana ha destacado que "durante estas tres intensas jornadas de ponencias y diálogos con cerca de 50 ponentes, con intervenciones de distintos formatos, se pretende abordar la situación y los retos más inmediatos que presenta el sector audiovisual en nuestro país".

"Durante estos días, Logroño será mucho más que la sede de un encuentro profesional: será el lugar donde el oficio de escribir se piensa, se discute y se comparte", ha sentenciado Muriana para finalizar.