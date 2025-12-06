Más de 5.000 riojanos se han formado en competencias digitales este 2025 con Fundación Cibervoluntarios - FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 riojanos y riojanas se han formado este 2025 en alguno de los cursos y talleres que organiza Fundación Cibervoluntarios en competencias digitales. En total en esta región se han organizado más de 300 talleres, lo que ha permitido que estas personas adquieran habilidades tecnológicas de forma cercana, sencilla, práctica y gratuita.

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Fundación destaca su impacto como red pionera de voluntariado tecnológico. Gracias a las más de 4.500 personas voluntarias, en 2025 han formado de forma gratuita a más de 270.000 personas en competencias digitales en toda España. Cada semana, llevan a cabo unas 280 actividades.

Estas formaciones gratuitas se han llevado a cabo por todo el territorio español, con un especial énfasis en las zonas rurales. En total, se han llevado a cabo cerca de 15.000 actividades a lo largo del año gracias a decenas de programas para todo tipo de personas como Campamento Digital, Yo Conecto, Reto Hacker o Pueblo Digital. Cualquier persona o entidad puede solicitar estos cursos gratuitos en www.cibervoluntarios.org o en el número de teléfono 674 72 76 23.

PROGRAMAS EN LA RIOJA

Concretamente en La Rioja, los jóvenes han podido formarse este año en programas como desConecta, que les enseña usar la tecnología de manera consciente; conTICgo, que permite identificar y actuar ante los discursos de odio en internet y redes sociales; o Impulsa, que les ha servido para mejorar su empleabilidad gracias a herramientas como la inteligencia artificial.

También han podido formarse y certificarse en Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la iniciativa Competencias 2030, mientras que Voluntarízate ha promocionado el voluntariado tecnológico entre los jóvenes de La Rioja.

Las personas mayores se han formado este año en Conectados, donde han aprendido a usar la tecnología para hacer videollamadas, moverse en redes sociales o pedir citas médicas; y, gracias al programa MigrantesTIC, este colectivo ha podido trabajar en su inclusión sociolaboral. Todos estos programas han contado con el apoyo del Gobierno de La Rioja.

"La tecnología no es un ámbito neutral, sino que condiciona derechos, identidades, participación y oportunidades", afirma la fundadora y presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda.

Es con esta perspectiva con la que la organización presenta también el informe Voluntec, que analiza cómo está evolucionando el voluntariado en la era digital, y lanza la campaña "Ayudar con la tecnología es muy tú", con la que hace un llamamiento a implicarse como cibervoluntario y contribuir al empoderamiento tecnológico de toda la sociedad.

CONTRA LA BRECHA DIGITAL

Según EUROSTAT, casi uno de cada tres españoles no cuenta con unas competencias digitales mínimas. El Plan Nacional de Competencias Digitales explica que estas habilidades permiten desenvolverse con seguridad en el entorno online: comunicarse, buscar información, comprar por Internet, hacer gestiones con la administración o pedir una cita médica. Son destrezas básicas para participar plenamente en la sociedad digital.

La labor de Fundación Cibervoluntarios busca que cualquier persona pueda aprovechar la tecnología para mejorar su día a día. Esto va desde acompañar a personas mayores en el uso del móvil o en la gestión de trámites online, hasta ofrecer formación a mujeres emprendedoras del ámbito rural, o talleres que ayudan a migrantes y personas con discapacidad a encontrar oportunidades laborales y reforzar su integración. También desarrolla iniciativas para jóvenes, pensadas para impulsar su talento digital y promover un uso creativo, responsable y seguro de Internet.

Estas formaciones no solo transmiten conocimientos técnicos. También refuerzan la autonomía personal y profesional, abren nuevas puertas en el ámbito educativo y laboral, apoyan el emprendimiento y dinamizan negocios locales gracias a Internet. Además, facilitan el acceso a servicios esenciales, como realizar trámites administrativos o bancarios sin necesidad de desplazarse.

VOLUNTARIADO EN EL SIGLO XXI

Fundación Cibervoluntarios también ha lanzado esta semana el informe VOLUNTEC, que analiza cómo es el voluntariado en el siglo XXI. Esta publicación ayuda a comprender cómo está evolucionando esta forma de implicación social en la era digital y qué significa hoy en día participar, acompañar y generar impacto en una sociedad marcada por la tecnología.

Del informe, que combina revisión bibliográfica, entrevistas grupales y una encuesta nacional a más de 1200 personas, se desprende que las personas que realizan voluntariado lo hacen desde una perspectiva individualista donde prima "la ética del deseo": las personas se implican en voluntariado porque lo desean, porque la experiencia les resulta significativa y por el aprendizaje y la satisfacción personal que les reporta.

Estas personas que hacen voluntariado ya no solo actúan por altruismo, sino que su compromiso conecta con sus propios valores, motivaciones e intereses personales. Es una experiencia que les transforma y refuerza su identidad, contribuyendo a su vez al propio crecimiento personal.

Este estudio está elaborado por Fundación Cibervoluntarios, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.