Más de 700 establecimientos se suman a la campaña de Navidad para dinamizar el comercio local - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 703 establecimientos de Logroño se han sumado a la campaña de Navidad para dinamizar el comercio local. Bajo el lema 'Esta Navidad, vuelve al comercio de ciudad... el de toda la vida', los negocios adheridos contarán con una decoración uniforme para crear una estética común, con la figura de un Espartero 'rey mago' como centro.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, junto con el director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás, han dado cuenta este jueves de la campaña de decoración navideña impulsada por el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio.

En total, 703 establecimientos de la ciudad (652 comercios y 51 negocios de servicios) se han sumado a esta iniciativa, que persigue dinamizar el comercio local e invitar a logroñeses y visitantes a que compren en el comercio de proximidad.

Los establecimientos participantes recibirán una decoración uniforme que consta de una alfombra roja ubicada en la puerta de cada establecimiento, así como un adorno navideño en forma de caja de regalo de madera con lazo, que cada comercio podrá personalizar a su gusto (por ejemplo, colocar en su interior una flor de pascua, bolas de navidad, etc.) y ubicar tanto en el escaparate como en la entrada del local.

Además, de esta decoración, cada participante recibirá 100 pliegos de papel de regalo, con el objetivo de ambientar y contextualizar una experiencia de compra en el comercio de proximidad gracias a una estética común.

A esta decoración se suma la que cada comercio establece en su local, pues "hacer nuestro comercio más atractivo, invita a entrar, conocer lo que ofrecen, descubrir su producto de calidad y, por supuesto, su atención profesional y personalizada", ha señalado Miguel Sáinz, concejal de Promoción de la Ciudad.

"Una decoración que, junto con la del propio establecimiento y la que podremos encontrar en la propia ciudad, creará calles vivas, luminosas, pobladas de dinamización, lo que va a convertir el centro de Logroño en un polo de atracción turística y comercial", ha añadido el edil.

Por su parte, el director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás, ha invitado a todos los logroñeses y visitantes a "volver al comercio de siempre, a esas tiendas que nos conocen, nos acompañan y dan vida a nuestras calles".

"Esta Navidad -ha añadido- es el momento perfecto para redescubrir el valor de comprar en el comercio minorista de nuestra ciudad y apoyar a quienes, día a día, construyen el corazón comercial de Logroño".

Un momento, ha dicho Nicolás, que supone para muchos comercios en torno a un 20 ó 25 por ciento de las ventas anuales, o incluso "la mitad o más" en el caso de algunos sectores concretos, como el de los juguetes o el de los regalos.

"EL COMERCIO DE TODA LA VIDA".

Esta iniciativa forma parte de la campaña de dinamización 'Esta Navidad, vuelve al comercio de ciudad... el de toda la vida', cuyo objetivo es incentivar el consumo en el comercio local durante este importante período comercial, así como resaltar los atributos del comercio de proximidad, como la cercanía, la confianza y la calidad.

Para ello, se realizará una campaña de publicidad en medios locales, regionales y de ciudades del entorno como Vitoria, Burgos, Pamplona o Soria, además de diferentes acciones de comunicación.

La imagen de la campaña representa la caracterización de la estatua ecuestre de Baldomero Espartero, en el Paseo del Espolón, como si de un rey mago se tratara, llevando a cuestas un saco lleno de regalos.

Además, se buzonearán en la ciudad 67.000 ejemplares del programa de actividades navideñas del Ayuntamiento de Logroño, que cuenta con actos para todos los públicos y edades que se desarrollarán hasta el 6 de enero.

El concejal de Promoción de la Ciudad ha animado, por último, "a compartir estas fiestas en la calle y a acercarse a los comercios de Logroño, porque comprar en nuestros comercios es lo que nos sale más rentable en muchos sentidos".

Así, ha asegurado que "es lo más sostenible por lo que supone de proximidad, es una garantía de calidad que caracteriza a nuestros establecimientos y de profesionalidad y amabilidad en el trato, además de que, haciendo esta apuesta de ciudad, ganamos todos, gana Logroño".

ESTRECHAR LA COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL.

"La respuesta del comercio logroñés de cara a esta edición de la campaña navideña ha sido muy buena. Unas cifras que nos animan a seguir por este camino de colaboración y apoyo al comercio local impulsando iniciativas de forma conjunta para sensibilizar y animar a la ciudadanía a disfrutar de la experiencia de comprar en nuestro comercio local", ha señalado el concejal.

En este sentido, Sáinz ha recordado la reciente iniciativas, como las últimas ediciones de CUCO, Cultura de Comercio, realizado en Avenida Portugal; la feria de oportunidades CUCO Stock; o los desfiles de moda en el Paseo de las Cien Tiendas y en Avenida Portugal.

"Iniciativas que aúnan comercio y cultura, que dinamizan la ciudad y que generan riqueza a la par que insuflan vida en las calles", ha finalizado el edil de Promoción de la Ciudad.