Más de 700 personas participarán este domingo en la marcha solidaria 'Con la fuerza de Dani' de Villamediana

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 personas participarán este domingo, 1 de marzo, en la marcha solidaria 'Con la fuerza de Dani' que se llevará a cabo en Villamediana de Iregua para recaudar fondos para Faro. Una prueba que además ha conseguido recaudar, hasta el momento, 172 aportaciones de 'dorsal cero'.

La marcha está enmarcada en el Día Internacional del Cáncer Infantil y busca recaudar fondos para las familias afectadas y recordar a Dani Simón, un joven villametrense fallecido en 2025 a causa de un cáncer.

La marcha comenzará a las 10,30 horas de la mañana desde el Polideportivo de Villamediana de Iregua, después de que los participantes recojan la bolsa del corredor.

El paseo recorrerá la ruta de las Tres Fuentes de 6,5 kilómetros, un recorrido habitual para los villametrenses y de dificultad baja.

A la llegada, que tendrá lugar en la Plaza Cándido Sarramián, tendrá lugar una degustación solidaria de champiñón, elaborada por el Ayuntamiento de Autol, y una degustación solidaria de mini hamburguesas, ofrecidas por León Gastro.

Además, habrá sorteos solidarios con premios como lotes de vino, lotes de conserva, un jamón, camisetas, comidas y visitas a bodega y material escolar.

La familia Simón García agradece al Ayuntamiento de Villamediana y a Faro su ayuda y su disposición y también, la colaboración de una treintena de empresas y entidades riojanas que aportan, por ejemplo, material, comida y donaciones económicas.

Las empresas son: Ferrer Sport, Autobuses Jiménez, Calzados Pitillos, Electra de Autol, Planta 2 Mobiliario, Ayuntamiento de Autol, Grupo Scout Monte Yerga, Conservas Cidacos, Grupo Palacios, Conservas Ferba, Alcampo, Imel, Carsal Suministros Industriales, Grupo La Casa, León Gastro, Peras de Rincón de Soto, Vintae, Telecnor, Autoescuela Traffic, Sáenz de Jubera Gasóleos, Bodegas Martínez Lacuesta, Restaurante La Moncloa.

También Martínez Somalo, Tihom, La Rioja Cuida, Sociedad Deportiva Logroñés, Club Natación Iregua, Club Baloncesto Clavijo, Club Recreativo Villamediana, Club Deportivo Alberite y Santos Ochoa.

DORSAL CERO

Cualquier persona o entidad puede colaborar realizando una aportación económica directa a FARO. Las donaciones pueden hacerse mediante Bizum o transferencia bancaria, utilizando en el concepto o asunto "Con la fuerza de Dani". De este modo, FARO podrá identificar correctamente las aportaciones vinculadas a esta marcha solidaria.

Toda la información actualizada sobre las distintas formas de colaboración está disponible en la web oficial de FARO La Rioja: https://www.menoresconcancer.org/como-puedes-ayudarnos/