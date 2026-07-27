Más de un millón de euros para asesoramiento gratuito a 2.202 agricultores y ganaderos riojanos en 2026

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica este lunes la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que compromete un gasto de un total de 1.054.201,01 euros que beneficiará a 2.202 agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.

Así, podrán recibir asesoramiento gratuito en materias tan importantes como la seguridad alimentaria, las buenas prácticas agrarias y medioambientales, condicionalidad y bienestar animal, entre otras.

El objetivo principal de esta medida es ayudar a los agricultores y ganaderos riojanos en la mejora de la gestión sostenible y el rendimiento general de sus explotaciones, abordando las dimensiones económica, medioambiental y social, además de contribuir a determinar las mejoras necesarias del conjunto de medidas a escala de cada explotación.

El Gobierno de La Rioja suscribió con cinco entidades colaboradoras en mayo de 2025 un acuerdo marco, con una vigencia de cuatro años y una partida de 4,6 millones de euros, con el objeto de financiar la prestación de servicios de asesoramiento agrario.

Esta es una medida diseñada para apoyar a agricultores y ganaderos en el cumplimiento de las múltiples obligaciones que establece la legislación actual y para su adaptación a las nuevas regulaciones y exigencias del mercado.

En el actual periodo, se incrementa el presupuesto anual destinado a estas ayudas en un 15 %, alcanzando esta convocatoria un presupuesto de 1.150.000 euros. La prestación de este servicio está cofinanciada a través de fondos FEADER de la Unión Europea (45 %), por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (9 %) y con fondos propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (46 %).

A lo largo de los últimos 9 años, el Gobierno de La Rioja ha invertido más de 8,5 millones de euros en esta medida, gracias a la que el asesoramiento ha resultado gratuito para una media superior a los 2.000 agricultores y ganaderos cada campaña.

Los criterios de prioridad para ordenar las solicitudes valoran, en primer lugar, las características del titular de la explotación en la fecha de presentación de la solicitud, otorgando mayor puntuación a agricultores profesionales, jóvenes agricultores, entidades cuyo objeto social esté vinculado con la actividad agraria, titularidades compartidas y mujeres agricultoras profesionales y usuarios del sistema de asesoramiento seleccionados en la convocatoria anterior.

Asimismo, se tienen en cuenta las características de la explotación, priorizando aquellas que tienen la consideración de prioritarias, se ubican en zonas vulnerables están inscritas en el Registro de Agricultura Ecológica, se localizan en zonas de montaña o en la Red Natura 2000, o son beneficiarias de compromisos medioambientales del PEPAC.

La prestación de este servicio es especialmente importante para las explotaciones agrarias riojanas de menor dimensión y a las que les resulta más complicado acceder a los recursos y tener los conocimientos necesarios para gestionar de manera autónoma estos trámites.