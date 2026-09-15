MEATPROT S.L. (Crown Sport Nutrition), Pyme del año 2026 de La Rioja

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Meatprot S.L., dedicada al sector de la nutrición deportiva de alto rendimiento, ha recibido el Premio Pyme del Año 2026 de La Rioja, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de La Rioja, en colaboración con la Cámara de España y el diario La Rioja.

El director ejecutivo y fundador de Meatprot S.L., Pol Gieco Villegas, fue el encargado de recoger el premio, en un acto que se celebró en la sede del Banco Santander y que contó con la presencia del gerente de la Agencia de Desarrollo Económico, Luis Pérez Echeguren, el presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, Eduardo de Luis Olloqui, entre otras autoridades.

Meatprot S.L., empresa familiar fundada en Arnedo en 2014, está detrás de la marca de suplementación deportiva, Crown Sport Nutrition, dirigida a deportistas de alto rendimiento.

En apenas doce años de trayectoria empresarial se ha consolidado como una marca científica de referencia en España, siendo la única empresa española miembro de ESSNA (European Specialist Sport Nutrition Alliance).

Con un propósito claro - "Primero la ciencia. Después, la confianza" - la compañía ha construido su trayectoria, apoyándose en rigor, innovación y una cultura empresarial profundamente digital, llegando a atletas de alto rendimiento y equipos de primer nivel mundial. Como celebración del décimo aniversario del Premio, se ha entregado la Mención Especial 'Legado Empresarial' a Euro Seating Internacional S.A.

Fundada en 1994 en Ezcaray, Euro Seating International se ha convertido en una de las empresas industriales más internacionales de La Rioja. Especializada en el diseño y fabricación de butacas para cines, teatros, auditorios, estadios y espacios públicos, la compañía ha basado su crecimiento en la innovación, la inversión constante y una firme apuesta por la fabricación íntegra en España.

La empresa fue reconocida en 2018 con el galardón Premio Pyme La Rioja y como finalista del Premio Nacional Pyme del Año, confirmando su relevancia en el tejido empresarial español. Un año después celebró su 25 aniversario como referente internacional del sector.

En nombre de la pyme, ha recogido el galardón Gonzalo Robredo, CEO y director general de la empresa junto a Erika Robredo Crespo, responsable de Desarrollo de Negocio y Álvaro Robredo Crespo, jefe de Compras.

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible. El Accésit de Internacionalización, se ha otorgado a la empresa Carpintería Paco S.L.

El Accésit de Innovación y Digitalización, ha recaído en Lara & Ochoa S.L.

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Innovación Riojana de Soluciones IT S.L.

Y, por último, el Accésit de Pyme Sostenible de La Rioja ha sido para Confecciones Rovelo S.L.U., empresa riojana especializada en vestuario laboral y confección profesional.