Medio Ambiente acerca a las empresas las posibilidades de compensar la huella de carbono en Montes de Utilidad Pública

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, participa en el encuentro de trabajo ‘Absorción y Compensación de CO2 a través de los Montes de Utilidad Pública’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha celebrado este martes, día 26, un encuentro de trabajo con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) para conocer el interés y las necesidades empresariales con relación al cálculo y la compensación de la huella de carbono, y exponer las posibilidades de absorción de las emisiones de CO2 a través del aprovechamiento forestal de los Montes de Utilidad Pública.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Saénz de Urturi, ha valorado la celebración de esta jornada para conocer "cuál ha sido su experiencia, las ventajas o dificultades que han encontrado al realizar el cálculo de la huella de carbono y su compensación", así como otras cuestiones como los precios de mercado o las necesidades de las empresas en relación a los volúmenes o frecuencias de toneladas de CO2.

Por parte de la administración forestal riojana, ha precisado, es importante tener esta información para "abordar una planificación técnica del aprovechamiento forestal basada en el interés real por parte de las empresas y conociendo las cantidades necesarias, la frecuencia y los precios que podrían ser asumibles".

Otro de los objetivos que se pretende con este encuentro es que las empresas puedan contribuir a la conservación de los montes riojanos. En este sentido, Sáenz de Urturi ha trasladado la disponibilidad de la consejería para trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos e impulsar el suministro de CO2 mediante el aprovechamiento forestal de repoblaciones realizadas en los Montes de Utilidad Pública.

Durante el encuentro celebrado en la sede de la FER, junto al director general, han intervenido como ponentes el jefe de Servicio de Gestión Forestal, Jesús Laría, y la jefa de área de Catálogo de Montes y Gestión Territorial, Miriam Soto.