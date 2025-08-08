Medio Ambiente propone paseos interpretativos, una marcha nocturna, una ruta musical y actividades el fin de semana

LOGROÑO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana de las actividades incluidas en su programa 'Pasea La Rioja'. La propuesta incluye paseos interpretativos, una marcha nocturna, una ruta musical y actividades familiares en algunos de los entornos naturales más emblemáticos de la región.

Así, este viernes 8 de agosto, desde la Venta Piqueras, se propone comenzar la jornada con la visita al Centro de Interpretación Museo de la Trashumancia, incluida en la actividad 'Historias de la Trashumancia', una oportunidad para adentrarse en la historia de este territorio vinculado al pastoreo. A continuación, se llevará a cabo el paseo interpretativo 'A la sombra de las Majadas', que recorrerá el Sendero de las Majadas y permitirá a los participantes conocer la cultura tradicional y rural de muchos pueblos.

Ese mismo día, tendrá lugar una de las propuestas más destacadas de la programación estival: la 'Marcha nocturna La Pineda', una ruta interpretada por la finca forestal de La Pineda, en pleno Parque Natural Sierra de Cebollera, que invita a descubrir la historia y valores que este espacio alberga. Y, por otro lado, el Centro de Interpretación de Sotos de Alfaro acoge la mini ruta familiar 'Un paseo entre cigüeñas', que llevará a los participantes a conocer una de las colonias más numerosas de cigüeña blanca europea, en un recorrido por la vida del ave más emblemática de esta ciudad ribereña.

Avanza la programación el sábado 9 de agosto, con un paseo interpretativo por el entorno del Achichuelo 'Mójate por Cebollera'. Una actividad para toda la familia que invita a explorar y evaluar la situación actual del Parque Natural Sierra de Cebollera, sumergiendo a los asistentes en un aprendizaje sobre la cuenca del río Iregua, explorando la fauna, los bosques y los retos de una gestión sostenible del agua.

El broche final del fin de semana llegará el domingo 10 de agosto, con la ruta interpretativa 'La Sierra resuena en Sierra Sonora', una propuesta que une naturaleza y música popular. El itinerario parte de Viniegra de Abajo y culmina en Ventrosa, y se enriquece con la actuación de los danzantes locales. La actividad, vinculada al festival Sierra Sonora, finalizará en la Casa del Maestro, donde las personas participantes podrán conectar con las tradiciones del pastoreo que aún resuenan en muchos rincones de la Sierra.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web de 'Pasea La Rioja' https://pasea.larioja.org/.