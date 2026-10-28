El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, en Anguciana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que la mejora del tramo oeste de la travesía de Anguciana será licitada por 401.145,06 euros dentro de un proyecto que prevé la ejecución de aceras y la renovación de la señalización y alumbrado de la calle.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y servirá para reforzar la accesibilidad y seguridad de los peatones, tal y como ha informado hoy el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

Acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de Anguciana, Jorge Loyo, Osés ha avanzado la próxima licitación del proyecto de mejora del final de la travesía de la carretera autonómica LR-202 en Anguciana, del punto kilómetro 4+500 al 4+800, en el acceso oeste al municipio.

Esta obra tiene el objetivo de mejorar la funcionalidad de la vía, separar el tráfico peatonal y rodado, y, especialmente, reforzar la accesibilidad y seguridad de los viandantes.

La actuación, que culminará la transformación total de la travesía que se ha venido llevando a cabo en los últimos años, será licitada próximamente por un presupuesto base de 401.145,06 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

La carretera LR-202 constituye el eje de comunicación principal entre Anguciana, la carretera nacional N-232 y la cabecera de comarca de Haro.

El tramo en el que se va a actuar apenas cuenta con aceras y tiene una ordenación longitudinal deficiente.

A esto se suma que las edificaciones presentan tipologías heterogéneas y falta de uniformidad en los bordes, lo que favorece la presencia de peatones sobre la calzada.

El consejero ha destacado que "esta actuación prevé la construcción de aceras en ambos márgenes de la travesía, la renovación de los elementos de alumbrado público y la sustitución de la señalización y elementos de balizamiento, entre otras intervenciones, lo que va a permitir la integración urbana de este tramo de 300 metros de carretera y optimizar las condiciones de movilidad de los vehículos y transeúntes".

EJECUCIÓN DE DOS NUEVAS ACERAS

Por su parte, el alcalde ha agradecido esta inversión del Gobierno de La Rioja que contribuirá a calmar el tráfico en esta zona de la localidad, mejorar los desplazamientos peatonales y reducir el riesgo de accidentes y de atropellos.

La actuación principal es la ejecución de dos nuevas aceras, que darán continuidad a las ya existentes, desde la intersección de la calle Peña Gembres y la Avenida de Santander (LR-202) hasta el final del trazado urbano.

Las aceras dispondrán de una anchura de entre 3,2 y 4,2 metros, adaptándose a los límites actuales de edificación.

Para configurar los bordes de las zonas peatonales, se colocará un bordillo prefabricado de hormigón sobre cama de hormigón.

A continuación, se ejecutará una rigola que servirá para recoger las aguas de escorrentía superficial de la carretera y de las aceras.

Por su parte, el pavimento constará de capa base de zahorra artificial, base de hormigón y baldosa granítica en dos colores, igualando el resto de la travesía.

El entronque de la LR-202 con la calle Miguel de Cervantes se resolverá mediante una base de zahorra, riego de imprimación y adherencia, y mezcla bituminosa en caliente.

Por su parte, en la conexión de la LR-202 con las calles Mirasierra, Peña Gembres y Pº Cihuri se ha optado por reponer el firme mediante solera de hormigón.

Por su parte, la adecuación del drenaje se conseguirá con la instalación de sumideros de calzada, dotados con una arqueta prefabricada de hormigón y rejilla de fundición.

Además, se renovarán las bocas de riego existentes en la acera actual.

El proyecto también prevé la ampliación de la red de alumbrado público, para lo cual se soterrará el cableado y se instalarán nuevas luminarias led sobre columnas ornamentales de forja en color negro.

Por último, se llevará a cabo la renovación de la señalización horizontal y vertical, así como de los diferentes elementos de balizamiento.