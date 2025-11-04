Mejorada la asistencia técnica a municipios riojanos de menos de 2.500 habitantes para gestionar los fondos europeos

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda de modificación al convenio suscrito con la Federación Riojana de Municipios (FRM) para prestar asistencia técnica a los ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes en materia de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En concreto, la modificación permite duplicar el número de horas de apoyo que se ofrecen en función del volumen de ayudas gestionadas por cada entidad local, con cuatro categorías que van desde los 40.000 euros hasta los más de 100.000 euros.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que, a través de este convenio que permanecerá en vigor hasta diciembre de 2026, la Administración Autonómica realiza acciones de asesoramiento en materia de gestión y ejecución de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinadas a 61 localidades con una población inferior a los 2.500 habitantes, en las que residen 18.756 riojanos.

En concreto, el acuerdo compromete al Ejecutivo regional a destinar 300.000 euros de fondos propios, en concepto de subvenciones de concesión directa, para que los ayuntamientos federados reciban, sin coste alguno para ellos, el apoyo técnico necesario para asegurar la correcta ejecución y justificación de los 12,8 millones que movilizarán de financiación comunitaria.

Junto al ajuste de las horas de apoyo, la adenda de modificación aprobaba este martes amplía el alcance del convenio para incluir todas las líneas de ayudas concedidas por el Ejecutivo regional y financiadas por el Plan de Recuperación, siempre que no haya finalizado el plazo de justificación.

Esta medida -prosigue Domínguez- busca mejorar la eficacia en el uso de los fondos europeos y garantizar que los municipios dispongan del apoyo necesario para cumplir con los requisitos técnicos y administrativos.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con el municipalismo, la buena gestión de los fondos europeos y el apoyo técnico a los ayuntamientos más pequeños, clave para asegurar que los recursos lleguen de forma eficaz al territorio.