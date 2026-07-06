Memorandum Calagurris regresa con juegos, premios y ocho horas de música joven - CJCC

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra presenta una nueva edición de Memorandum Calagurris, una de las propuestas más refrescantes y divertidas de su programación estival. La actividad tendrá lugar el viernes, 10 de julio, de 18,30 a 2,00 horas, en la sede de la Peña Calagurritana, que volverá a convertirse en un gran espacio de encuentro, música y diversión para la juventud de Calahorra y su comarca.

Tras la gran acogida de las anteriores ediciones, Memorandum Calagurris celebra este año su tercera edición, renovando su programación e incorporando nuevos juegos y propuestas para que las personas participantes disfruten de una tarde y una noche diferentes.

La jornada comenzará a las 18,30 horas con un animado tardeo, acompañado de juegos, pruebas y concursos dinámicos en los que se podrá participar con amigas y amigos. Este año habrá juegos completamente nuevos, muchas sorpresas y diferentes premios para quienes demuestren su habilidad, creatividad y ganas de pasarlo bien.

La música será otra de las grandes protagonistas de la actividad. A lo largo de la tarde y de la noche pasarán por la cabina DJ Viernes, DJ Sanzcore & DJ RNKTempo, DJ Yeray y DJ Elena, que ofrecerán diferentes sesiones y estilos musicales para mantener el ambiente y el ritmo hasta las dos de la madrugada. Memorandum Calagurris continúa así apostando por ofrecer espacios en los que jóvenes DJ puedan mostrar su talento y compartir su música con el público.

Además, las personas asistentes podrán disfrutar de una consumición gratuita, premios, juegos, tardeo y muchas horas de música y diversión. La participación es libre y está pensada para que la juventud pueda disfrutar de una alternativa de ocio cercana, participativa y vinculada a la convivencia y al uso positivo del tiempo libre.

Desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra animamos a toda la juventud de Calahorra y de la comarca a participar, acudir con sus cuadrillas y comenzar el verano disfrutando de una actividad que combina música, entretenimiento y participación juvenil.

El CJCC quiere agradecer especialmente "la organización conjunta con el Ayuntamiento de Calahorra y el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja, y de la Peña Calagurritana, cuya implicación resulta fundamental para poder desarrollar esta nueva edición". Asimismo, "agradecemos el trabajo de todas las personas voluntarias, jóvenes participantes y DJ que hacen posible que Memorandum Calagurris siga creciendo año tras año".

El viernes 10 de julio, de 18,30 a 2,00 horas, la diversión tiene una cita en la Peña Calagurritana. Juegos, premios, photocall, tardeo, una consumición gratuita y el mejor ambiente joven te esperan en Memorandum Calagurris 2026.