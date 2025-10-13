El Mercado del Corregidor cumple 65 años de "cercanía y producto de temporada"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Corregidor ha cumplido 65 años de "cercanía y producto de temporada", tal y como ha destacado hoy el presidente de la Asociación del Mercado del Corregidor, Enrique Rituerto.

"Esto es una historia que empezó hace 65 años y ya hay muchos puestos que son la tercera generación de comerciantes", ha relatado ante los medios de comunicación después de recorrer el mercado junto con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que ha querido acercarse en tan señalada efeméride.

El Mercado del Corregidor cuenta con 21 puestos en activo, aunque Rituerto ha esperado que para Navidades sean 24. "El futuro de los pueblos también pasa por que la ciudad ayude a que mantengan la actividad económica", ha señalado.

Así, con el producto de cercanía, ha dicho, se permite que "puedan vivir y puedan hacer la vida en los pueblos".

"Y puedan proveernos de los alimentos que seguimos comiendo aquí en cercanía. Yo que no soy frutero, pues ahora está buenísimo la borraja. Está buenísimo el cardo", ha contado añadiendo "las lechugas esta mañana estaban descargando de Varea".

Ha contado cómo, con el objetivo de ir modernizando y añadiendo actividades al mercado se han hecho eventos y catas. Además, se han colocado unos buzones frigoríficos para poder comprar "hasta de encargo" y que quede guardado.

Se cuenta, además, con aparcamiento gratuito en la Plaza del Ayuntamiento.

"El mercado se ha adaptado a los cambios", ha añadido el presidente del Gobierno ensalzando la "experiencia de compra" de acudir a un lugar donde "tienen el producto de La Rioja, que es extraordinario".

Un producto de proximidad que se suma a que "tienen el contacto con todo nuestro sector agroganadero, con la gente de la huerta" y "lo pueden traer todos los días fresco".

"Y luego tienen ese conocimiento. Esa experiencia de que alguien viene a comprar y sabe quién es su cliente", ha destacado.