El Mercado de los Pimientos permanecerá abierto al público los martes y viernes desde hoy hasta el 30 de noviembre

Archivo - Pimientos Asados, Dieta Mediterránea, Verdura - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Mercado de los Pimientos de la Plaza Joaquín Elizalde permanecerá abierto al público desde hoy, 1 de septiembre, hasta el 30 de noviembre. La venta se desarrollará todos los martes y viernes, de 7,00 a 14,00 horas, durante este periodo. El mercado permanecerá cerrado del 19 al 25 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo.

Asimismo, no habrá actividad los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, debido a la instalación en la Plaza Joaquín Elizalde del Mercado de las Flores, que se celebrará con motivo del Día de Todos los Santos.

Entre los productos que ofrecen los agricultores participantes se encuentran, además de pimientos, tanto frescos como asados, otros productos de temporada como ajos, guindillas, tomates y cebollas.