El Mes de la Alimentación Consciente llega este viernes y sábado a Haro

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Mes de la Alimentación Consciente-La Rioja. Hablemos de cómo producimos y cómo comemos' llegará a Haro los días 16 y 17 de octubre con un ciclo de cuatro documentales y coloquios abiertos al público en el Edificio María Díaz del IES Manuel Bartolomé Cossío.

La cita invita a acercarse a través del cine a algunas de las cuestiones que están en el centro del debate sobre el futuro de nuestros sistemas alimentarios: la relación entre agricultura y territorio, la recuperación de los suelos y los ecosistemas, la biodiversidad, el medio rural y las diferentes formas de producir los alimentos que llegan cada día a nuestras mesas.

Durante dos jornadas se proyectarán cuatro documentales, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Al término de las proyecciones se abrirán espacios de coloquio y conversación con el público.

La actividad forma parte del Mes de la Alimentación Consciente, una campaña de educación y sensibilización ambiental que se desarrolla en distintos municipios de La Rioja entre el 5 de octubre y el 5 de noviembre, con cine, videofórums, actividades educativas, lectura y espacios de encuentro y debate.

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultura Alimentaria Regenerativa y Resiliente y subvencionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, al amparo de la Orden 2/2013, de 31 de enero.

EL PROGRAMA.

La programación comenzará el viernes 16 de octubre, a las 18 horas, con la proyección de 'Revivir el campo', de Diego García-Vega.

A continuación, a las 18,45 horas, podrá verse 'Wilding', de David Allen, una película que invita a reflexionar sobre la recuperación de los ecosistemas y la capacidad de la naturaleza para regenerarse cuando se crean las condiciones adecuadas.

El ciclo continuará el sábado 17 de octubre a las 11,30 horas con 'Mi gran pequeña granja', de John Chester, una propuesta especialmente adecuada también para público familiar, que relata la experiencia de transformar una explotación agrícola mediante un modelo basado en la diversidad y el equilibrio con el entorno.

Por la tarde, a las 18,30 horas, cerrará la programación 'Ganado o desierto', de Francisco José Vaquero Robustillo, centrado en el papel de la ganadería y el manejo del territorio ante algunos de los principales retos ambientales actuales.

Tras las proyecciones habrá oportunidad de compartir impresiones, plantear preguntas y debatir sobre los temas abordados por los documentales.

MIRAR CON OTRA MANERA.

El ciclo se enmarca en una campaña que parte de una pregunta sencilla: ¿sabemos realmente qué hay detrás de los alimentos que consumimos cada día?

El Mes de la Alimentación Consciente pretende ofrecer a la ciudadanía información, experiencias y espacios de reflexión que ayuden a comprender mejor la relación entre alimentación, producción, territorio, medio rural y sostenibilidad, sin plantear respuestas cerradas y favoreciendo el encuentro entre distintos puntos de vista.

"No queremos decirle a nadie qué tiene que comer. Queremos ofrecer información, mostrar alternativas y crear espacios en los que podamos hacernos preguntas y tomar decisiones más conscientes", explica Alfonso Lacuesta, presidente de la Asociación Cultura Alimentaria Regenerativa y Resiliente.

El objetivo de la campaña es acercar esta conversación no solo a consumidores, sino también a productores, comunidad educativa, universidad, agentes sociales e instituciones, abordando la alimentación como una cuestión estrechamente relacionada con el cuidado de los suelos, la biodiversidad, el futuro del medio rural y el territorio.

MÁS LOCALIDADES.

El ciclo de cine documental recorre distintos municipios de La Rioja. La primera cita se celebra en Logroño los días 9 y 10 de octubre, y la siguiente tendrá lugar en Haro los días 16 y 17.

Después de las sesiones de Haro, la programación continuará los días 23 y 24 de octubre en Calahorra, en el Centro Joven, con las mismas cuatro películas y sus correspondientes coloquios.

De este modo, la programación busca que la reflexión en torno a la alimentación, la producción y la sostenibilidad llegue a diferentes puntos de la comunidad y no quede concentrada únicamente en la capital.