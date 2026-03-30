La Mesa General de Negociación aprueba por unanimidad la OPE de La Rioja 2026, que incluye 1.580 plazas

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LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Negociación Colectiva ha aprobado hoy, día 30, por unanimidad la OPE (Oferta Pública de Empleo) de La Rioja para este año, que incluye 1.580 plazas, 998 más que la del año pasado, lo que supone un incremento del 171,5 por ciento, casi el triple más que la de 2025. La OPE de Servicios Generales convocará 241 plazas, que se suman a las 1.232 previstas en el SERIS y a las 107 en Educación.

El acuerdo, que tiene como objetivo lograr una mayor estabilidad en las plantillas de la Administración Autonómica, será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación. En concreto, de las 241 plazas que se van convocar en Servicios Generales, 213 son de funcionario y 28 de personal laboral.

Del global, 114 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 20 se reservan a personas con discapacidad. Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración.

Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo. Por su parte, la OPE de Salud alcanza las 1.232 plazas, lo que supone un incremento del 349,6% sobre las 274 plazas convocadas el año pasado.

Este importante aumento obedece, principalmente, a la posibilidad de incluir 956 plazas adicionales por encima de la tasa de reposición, que en este caso se sitúa en 226. Esta ampliación está permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (prorrogados) con el objetivo de cumplir los compromisos establecidos en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El SERIS puede acogerse a esta medida al haber completado la totalidad de los procesos de estabilización del empleo temporal. Además, se contemplan 49 plazas para reclasificar mediante promoción interna. La oferta se distribuye en 602 plazas de turno libre, 548 de promoción interna y 84 reservadas para personas con discapacidad, de las cuales 25 se destinan a personas con discapacidad intelectual.

Entre las categorías profesionales con mayor número de plazas destacan Enfermería, con 365 plazas, así como 45 plazas de Facultativo Especialista de Área (FEA) en Medicina Familiar y Comunitaria, 15 plazas de Médico de Urgencia Hospitalaria y 7 plazas de Pediatra de Área.

Además, se convocarán 50 plazas adicionales de promoción interna mediante convocatoria separada, destinadas a la reconversión de Auxiliares de la Función Administrativa en Administrativos de la Función Administrativa. En el caso de Educación, la OPE de 2026 oferta 107 plazas pertenecientes a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, especialistas en sectores singulares de FP y de Escuelas Oficiales de Idiomas.

A través de esta oferta, el Gobierno de La Rioja continúa trabajando para reducir la tasa de interinidad y lograr una mayor estabilidad en la plantilla de docentes de La Rioja. Esta Oferta de Empleo, que se convocará en el año 2027, incluye 107 plazas resultantes de la tasa de reposición, que alcanza el 120%, de las que 8 (7%) se reservan para el turno de personas con discapacidad.

A estas 107 plazas se suman las 50 que quedaron desiertas en la anterior convocatoria, alcanzando el total de 157. Las especialidades que más plazas ofertan son Lengua Castellana y Literatura, e Inglés (20 plazas en ambos casos), Matemáticas (17) y Física y Química, y Biología y Geología (11 plazas en ambos casos).