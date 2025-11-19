La Mesa del Parlamento acuerda renunciar a la adjudicación del contrato de arrendamiento de 33 plazas de aparcamiento

Archivo - Parlamento de La Rioja - PARLAMENTO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, reunida bajo la Presidencia de Marta Fernández Cornago, ha acordado esta mañana renunciar a la adjudicación del contrato de arrendamiento de 33 plazas de aparcamiento "por razones de interés público".

Se trata de un servicio que se venía ofreciendo a los diputados porque el edificio histórico que alberga la sede de la Cámara autonómica, en el número 111 de la calle Marqués de San Nicolás, carece de aparcamiento propio.

Sin embargo, la Mesa -a iniciativa de la Presidencia- considera que, una vez profesionalizada la actividad de los diputados, no es necesario continuar con la prestación de este servicio, lo que va a suponer un ahorro ya que el presupuesto total ascendía a 142.767,90 euros para un plazo de 5 años.