La Mesa del Parlamento califica y admite a trámite 1.162 propuestas de resolución presentadas por los grupos - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento ha acordado calificar y admitir a trámite 1.162 propuestas de resolución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.1 e) del Reglamento de la Cámara, atendiendo al cual las propuestas de resolución que versen sobre asuntos "que excedan de las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma", se entenderán formuladas para que el Parlamento inste al Gobierno de La Rioja a instar al Gobierno de España o a la administración pública que corresponda a llevar a cabo la propuesta correspondiente.

En la reunión, la Mesa ha calificado 46 propuestas del Grupo Parlamentario Popular; 445 del Grupo Parlamentario Socialista; 296 del Grupo Parlamentario Vox; y 375 del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida.

La segunda y última sesión del Debate sobre el Estado de la Región comenzará mañana, a las 9,00 horas, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

El presidente podrá contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia. Los grupos parlamentarios podrán replicar durante un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.

Finalmente, se procederá al debate y votación de las propuestas de resolución admitidas por la Mesa, que podrán ser defendidas durante un tiempo máximo de 3 minutos cada una. Podrá concederse un turno en contra por el mismo tiempo de cada una de ellas.